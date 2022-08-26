Последние жаркие дни: какая погода ждет Тулу в эти выходные, 27 и 28 августа Фото: Архив "КП"

Грядущие выходные, 27 и 28 августа, станут последними днями аномальной жары в Туле, обещают метеорологи. А вот в дальнейшем температура снизится на несколько градусов, достигнув обычного климатического уровня для этого времени года.

В субботу и воскресенье все же ожидается жаркая погода - до +31 градуса, будет облачно с прояснениями. При этом дождей, как и в предыдущие дни, ждать не стоит - хотя с понедельника и станет прохладнее, засуха будет стоять, по прогнозам, практически до конца первой декады сентября.

Атмосферное давление понизится до нормального - 743-748 мм ртутного столба, ветер ожидается преимущественно восточный и юго-восточный, 2-4 метра в секунду.

Ночами будет прохладнее, но ненамного: +18...+19 градусов.