В тульских школах сотрудники Росгвардии проверяют работу "тревожных кнопок" Фото: материалы пресс-служб

В Туле в преддверии начала учебного года росгвардейцы проверяют работу тревожных кнопок в образовательных учреждениях. Так, сегодня такая плановая проверка прошла во втором корпусе ЦО №34 на улице Фридриха Энгельса. Образовательное учреждение оснащено камерами видеонаблюдения, пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой. Охрану осуществляет сотрудник ЧОПа.

Представители Росгвардии проверяют исправность охранных сигнализаций и тревожных кнопок, кроме того - насколько твердо работники охраны знают порядок действий при угрозе чрезвычайного происшествия, а также наличие у них профильных лицензий.

В тульских школах сотрудники Росгвардии проверяют работу "тревожных кнопок" Фото: материалы пресс-служб

Также проводится практическая отработка реагирования нарядов вневедомственной охраны на сигнал тревоги. После учебной активации кнопки экстренного вызова к зданию оперативно прибывает ближайшая группа задержания и принимает меры к пресечению условного правонарушения.