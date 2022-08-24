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Здоровье24 августа 2022 8:41

За сутки в Тульской области на 25 августа выявили 429 новых пациентов с коронавирусом

За эти сутки в регионе госпитализировали 35 человек, смертей зафиксировано не было
Источник:kp.ru
За сутки в Тульской области на 25 августа выявили 429 новых пациентов с коронавирусом

За сутки в Тульской области на 25 августа выявили 429 новых пациентов с коронавирусом

Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 25 августа, 11:00, за сутки в Тульской области выявили 429 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 168 465 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 35 человек.

301 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрировано 158 402 человека.

Летальных исходов от осложнений, вызванных ковидом, за эти сутки зафиксировано не было, а всего за время пандемии по этим причинам умер 5 273 человека.

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