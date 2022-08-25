«ЕвроХим» и правительство Тульской области подписали соглашение о создании образовательно-производственного кластера Фото: материалы пресс-служб

В Туле состоялось подписание Соглашения о партнерстве с целью создания образовательно-производственного кластера в Тульской области в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Образование».

В подписании документа приняли участие Заместитель министра образования Тульской области Антонина Терова, Заместитель министра промышленности и торговли Тульской области Максим Синявский, руководители предприятий АО «НАК «Азот» Олег Глаголев, ООО «Новомосковск-ремстройсервис» Илья Богомолов, ООО «Новомосковский Хлор» Иван Рубан, директор Новомосковского политехнического колледжа Анастасия Доценко, исполняющий обязанности директора Ефремовского химико-технологического техникума Елены Саратова.

Целью соглашения является развитие кадрового потенциала и формирование эффективной подготовки кадров для химической отрасли, тиражирование лучших практик наставничества и обучения на предприятиях, совершенствование и модернизация материально-технической базы.

«Проект призван максимально приблизить уровень образования студентов колледжей к потребностям рынка труда, обеспечить наши предприятия молодыми компетентными кадрами, а выпускникам предоставить гарантированное трудоустройство и стабильную работу», - подчеркнула зам. министра образования Тульской области Антонина Терова.

Проект «Профессионалитет» ориентирован на усиление практической составляющей и соответствие запросам рынка труда при подготовке студентов. Развитие химических и аграрных технологий напрямую зависит от уровня знаний и условий подготовки молодых специалистов. Понимая это, компания «ЕвроХим» создает инновационную инфраструктуру детского и юношеского образования в городах своего присутствия.

Одна из задач компании «ЕвроХим» - создание инновационной инфраструктуры детского образования в городах своего присутствия. Которая включает в себя полный цикл подготовки специалистов, включающий раннюю мотивацию в школах, специализированное дополнительное образование, олимпиады, целевое обучение в вузах и колледжах, производственную практику на предприятиях компании.

«ЕвроХим» и правительство Тульской области подписали соглашение о создании образовательно-производственного кластера Фото: материалы пресс-служб

Новомосковский политехнический колледж стал победителем конкурсного отбора в рамках федерального проекта "Профессионалитет".

Учебное заведение получит грант в 100 млн. рублей на создание в 2023 году кластера по химической отрасли. Это стало возможно благодаря поддержке минерально-химической компании «ЕвроХим».

«Мы готовы повышать квалификацию как студентов, так и преподавателей. Показывать, как выглядит реальное производство» - подчеркнул исполнительный директор АО «НАК «Азот» Олег Глаголев.

Соглашение поможет поднять профессиональное образование в регионе на новый уровень.

Также в Новомосковске с этого года запускаются специальные ЕвроХим-классы с расширенным изучением математики, физики и химии. В этом году для учеников 10 класса будет запущен технологический ЕвроХим-класс на базе МБОУ «Центр образования №1».