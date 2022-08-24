Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 августа 2022 9:00

В Туле автомобиль Kia сбил 15-летнюю девушку на электросамокате

Девушка ехала на самокате по проезжей части в попутном автомобилю направлении
Источник:kp.ru
В Туле автомобиль Kia сбил 15-летнюю девушку на электросамокате

В Туле автомобиль Kia сбил 15-летнюю девушку на электросамокате

Фото: Арина ВОРОНЦОВА

23 августа в 20:45 очередное ДТп с участием подростка на самокате произошло на проспекте Ленина в Туле.

По предварительной информации, 27-летний молодой человек на автомобиле Kia Ceed сбил 15-летнюю девушку, которая ехала на электросамокате по проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП пострадала девушка-самокатер, после оказания медицинской помощи ее отпустили.

В Туле автомобиль Kia сбил 15-летнюю девушку на электросамокате

В Туле автомобиль Kia сбил 15-летнюю девушку на электросамокате

Фото: Арина ВОРОНЦОВА

ЧПИнтересное