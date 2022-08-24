В Туле автомобиль Kia сбил 15-летнюю девушку на электросамокате Фото: Арина ВОРОНЦОВА

23 августа в 20:45 очередное ДТп с участием подростка на самокате произошло на проспекте Ленина в Туле.

По предварительной информации, 27-летний молодой человек на автомобиле Kia Ceed сбил 15-летнюю девушку, которая ехала на электросамокате по проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП пострадала девушка-самокатер, после оказания медицинской помощи ее отпустили.