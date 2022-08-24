За сутки в Тульской области на 24 августа выявили 435 заболевших коронавирусом Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 24 августа, 11:00, за последние сутки в Тульской области выявили 435 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 168 036 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 20 человек.

305 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших в регионе зарегистрировано 158 101 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 273 человека.