ЖК «Новая Тула» - меняем жизнь к лучшему

В ЖК «Новая Тула» применен новый принцип: упорядоченная транспортная система с односторонним движением, здесь нет сквозных проездов и узких полос для автомобилей.

Когда мы выбираем квартиру в новостройке, то обращаем внимание сразу на несколько факторов. Среди них есть самые главные, являющиеся основой для принятия решения. Расскажем об этом на примере ЖК «Новая Тула».

А строит кто?

Надо выбрать опытного и надежного застройщика с хорошей репутацией, чтобы потом не пожалеть о покупке.

ЖК «Новая Тула» возводит ООО «СЗ «Три Эс Новая Тула», входящее в «3S GROUP». Компания не новичок в отрасли. За ее плечами серьезный опыт работы в других регионах, в т. ч. и в столичном. На строительном рынке – с 2010 года, с 2018-го пришла в Московский регион. В настоящее время в столице сданы два крупных жилых комплекса комфорт-класса: «Талисман» на Дмитровском шоссе и на Водном, строится третий - на бульваре Рокоссовского. С 2021 года компания строит в Нижнем Новгороде и Туле.

ЖК «Новая Тула» - пример грамотной комплексной застройки.

Немаловажно, что у застройщика есть опыт комплексного освоения территорий.Таким и является проект «Новая Тула»: масштабный, развивающийся микрорайон с собственной экосистемой.

Все объекты компании сданы вовремя либо с опережением срока, четко выполняются все обязательства, качество строительства на высоте.

Надежность и грамотный подход застройщика отметил губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин, посетивший в апреле строительство I очереди ЖК «Новая Тула». Напомним, регион оказывает застройщику поддержку в обеспечении микрорайона инженерной инфраструктурой.

Проект стратегически важен для Тульской области: микрорайон рассчитан на 26 тысяч человек, здесь построят 770 тысяч кв. м жилья. Срок сдачи I очереди - II квартал 2023 года. Готовность объекта на сегодня – 45%.

Комфорт вокруг

Нам удобно, когда все рядом, когда в микрорайоне есть садик и школа, магазины, медицинские учреждения. Когда есть удобные развязки, а поблизости достаточно общественного транспорта. Здорово, если рядом будет уголок природы, куда можно выехать вместе с семьей…

ЖК «Новая Тула» - пример именно такой грамотной комплексной застройки. Уже ведется проектирование первого детсада на 240 мест, а в целом в микрорайоне построят пять детских садов, две школы, предусмотрены поликлиника, аптеки, магазины, салоны красоты, почта и даже собственное пожарное депо. Для любителей глобальных закупок - в шаговой доступности гипермаркет METRO.

Район застройки экологически чистый, до проспекта Ленина всего 15 минут по Калужскому шоссе! Так что «Новая Тула» - настоящее открытие для семей с детьми и тех, кто хочет жить вдали от городского шума, но при необходимости оперативно добираться до центра. В микрорайоне предусмотрены просторные общественные территории, скверы, парки, детские и спортивные площадки, плейхабы.

В микрорайоне предусмотрены просторные общественные территории, скверы, парки, детские и спортивные площадки, плейхабы.

Что касается транспортного вопроса: сейчас до «Новой Тулы» курсирует городской маршрут – 39А. В шаговой доступности по Калужскому шоссе проходят шесть маршрутов общественного транспорта. В перспективе количество подвижного состава на маршруте 39А увеличится и появится новый маршрут, соединяющий «Новую Тулу» с Пролетарским округом. Планируется и расширение Калужского шоссе с обеспечением выездов на 5-ый Лихвинский проезд и ул. Оружейная. По мере окончания строительства и заселения домов транспортная доступность будет улучшаться, об этом есть договоренность с администрацией города.

Удачная планировка

Расположение комнат в квартире, шумоизоляция и этаж имеют значение. Важно, куда выходят окна, будет ли в квартире светло. Окна, выходящие на солнечную сторону с видом на природу, - преимущество неоспоримое!

Все это учтено при строительстве ЖК «Новая Тула»: вам точно понравятся современные, удобные и просторные планировки. Площадь от 38 кв. м до 92 кв.м - отличный вариант для тех, кто не хочет ютиться в малогабаритных квартирах. А какие здесь потрясающие виды с верхних этажей - до самого горизонта!

Пятиэтажные кирпичные дома со скатной кровлей надежно утеплены. Отделка наружных стен выполнена по технологии мокрого фасада.

Порадуют новые современные коммуникации, и как важный дополнительный плюс - индивидуальное поквартирное отопление. В каждой квартире будет установлен газовый котел с регулятором температуры. Это значит, что вы сможете создать приятный и оптимальный для вас микроклимат в квартире. Кроме этого, такая схема отопления позволит ощутимо сэкономить на коммунальных платежах.

Срок сдачи I очереди - II квартал 2023 года. Готовность объекта на сегодня – 45%.

Безопасность

В ЖК «Новая Тула» применен новый принцип: упорядоченная транспортная система с односторонним движением, здесь нет сквозных проездов и узких полос для автомобилей. Нет и парковочных петель около домов. Все это позволит снизить скорость трафика, избежать несанкционированной парковки вдоль тротуаров, освободить пространство в пользу озеленения, а в конечном итоге - обеспечит безопасность передвижения жителей.

Ставка сделана на тихие закрытые «дворы без машин», где вы и ваши дети будут в полной безопасности.

Цена-качество

Цена вопроса - головная боль для любого, кто решил купить недвижимость. Жилье в «Новой Туле» можно приобрести по адекватной, не завышенной цене, а если говорить про баланс «цена-качество», то с большим перевесом в сторону качества. Цена квартир начинается от 76 000 рублей за кв. м. Можно приобрести квартиру в ипотеку с господдержкой, использовать военный сертификат. А если у вас есть дети, то при покупке можно воспользоваться материнским капиталом.

Ну что же, остается только присоединиться к позитивной атмосфере этого места! Удачной вам покупки, жалеть о которой точно не придется.

ООО «СЗ «Три Эс Новая Тула»

Офис продаж:

г. Тула, ул. Благовещенская, 6, тел. (4872) 52-00-02

3snt.ru

С проектной документацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф