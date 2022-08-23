«Театральный дворик», гастрофестиваль и концерт Artik & Asti: как отпразднуют дни Тулы и Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Накануне на оперативном совещании в правительстве региона обсудили подготовку к празднованию Дней Тульской области и города-героя Тулы.

В этом году праздничные мероприятия Дня города и Тульской области приходятся на 10 сентября - вторую субботу месяца. Как и в прошлые годы, основными площадками праздника станут Пролетарская и Казанская набережные, улицы Металлистов, Крестовоздвиженская площадь, Тульский кремль и площадь Ленина. Но также в этом году к ним также присоединятся городское пространство возле Главпочтамта и музейный дворик Тульского историко-архитектурного музея, где с 12:00 до 22:00 пройдет XIV фестиваль уличных театров «Театральный дворик».

На Пролетарской набережной будут работать лаунж-зона, танцевальная площадка, покажут себя стрит-арт-художники из Тулы, Санкт-Петербурга и Москвы, а также состоятся мастер-классы. С 15:00 до 22:00 на сцене выступят вокальные и танцевальные коллективы Тулы. Хедлайнером концерта станет рэпер Джиган.

В прогулочной зоне на Крестовоздвиженской площади, на улице Металлистов и на Казанской набережной пройдут гастрофестиваль «Кремлевские посады», ярмарки тульских производителей «ВсёСвоё» и «Тульский ряд». Кроме того, рестораторы приготовят для туляков тематические блюда петровской эпохи: гурьевскую кашу с говядиной и спаржей, картофель с салом, холодный сбитень из меда, трав, лаврового листа, имбиря и стручкового перца.

Также на Казанской набережной гостей ждут интерактивно-развлекательные программы, мастер-классы, презентационные зоны и выставки. А в 12:00 начнет работать сцена на воде. С 14:00 до 17:00 на сцене у стен кремля пройдут концерты тульских коллективов и исполнителей, с 17:00 до 19:00 на центральной площади набережной – фестиваль искусств «Петровские ассамблеи». В программе фестиваля: выступление театральных, цирковых и хореографических коллективов, Липецкого государственного духового оркестра. В 19:00 на водной сцене начнется вечерняя программа. Для туляков выступят популярные исполнители джаза из проекта JAZZPORT – Мариам Мерабова и Этери Бериашвили.

На площади Ленина в 12:00 стартует шоу «Сила Тулы» для любителей спорта, в 14:30 свою программу представят оркестры – участники фестиваля «Петровские фанфары в Тульском кремле». Музыкальное шествие оркестров к площади Ленина начнется от фонтанов на Крестовоздвиженской площади. Зрители увидят театрализованное представление «Наследие Петра», дефиле духовых оркестров, выступление Центрального концертного образцового оркестра Военно-Морского Флота РФ имени Н.А. Римского-Корсакова.

В 19:00 начнется большая праздничная концертная программа. Для гостей праздника выступят государственные вокально-хореографические ансамбли Чечни и Татарстана и группа Artik & Asti.

Кульминацией празднования Дня города в 22:00 станет фейерверк.

Празднование продолжится 11 сентября: на Казанской набережной в пятый раз состоится полумарафон «Оружейная столица». В этом году впервые будет организован забег «Безграничные возможности» для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования пройдут с 8:30 до 12:30.

В городах и поселениях области также готовится обширная программа.

Так, 10 сентября в учреждениях культуры Тульской области будут организованы театральные постановки, праздничные концерты на открытых сценах, кинопоказы, песенные и танцевальные флешмобы, фаер-шоу, дискотеки и ярмарки. В Донском пройдет фестиваль «Донское варенье», в Щекине – музыкально-спортивный праздник «Тула – земля моя», в Одоевском музее-усадьбе А.Я. Мирковича – конференция, посвященная тулякам – героям войны 1812 года. На базе Объединения центров развития культуры откроется Школа креативных индустрий.

Музей самоваров проведет театрализованную экскурсию «Тула самоварная». В ремесленном дворе «Добродей» пройдет областной фестиваль национальных игр «Бояре, а мы к вам пришли». Тульский театр кукол в кремле покажет спектакль «Айболит», а в академическом театре драмы откроется новый театральный сезон.

Глава региона поручил министерству образования провести в школах тематические уроки и классные часы, посвященные предстоящим праздникам. А также - особое внимание необходимо уделить вопросам безопасности, в том числе – эпидемиологической. Будут подготовлены рекомендации по обеспечению безопасности во время мероприятий, исходя из эпидобстановки, и довести их до организаторов.