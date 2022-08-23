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Здоровье23 августа 2022 8:31

За сутки в Тульской области на 23 августа выявили 405 новых случаев коронавируса

Также за эти сутки в регионе госпитализировали 28 человек
Источник:kp.ru
За сутки в Тульской области на 23 августа выявили 405 новых случаев коронавируса

За сутки в Тульской области на 23 августа выявили 405 новых случаев коронавируса

Фото: Алексей ФОКИН

Как сообщает сайт Стопкоронавирус, на 23 августа, 11:00, в Тульской области за сутки выявили 405 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразился 167 601 пациент. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 28 человек.

310 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрировано 157 796 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных этим заболеванием, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 272 человека.

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