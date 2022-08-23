«Готэк-Центр»: смотреть в будущее надо уверенно

"Готэк-Центр" предлагает клиентам комплекс услуг по разработке и изготовлению индивидуальных упаковочных изделий.

Как верная стратегия управления позволяет предприятию не только сохранить прежние темпы, но и найти новые точки роста, расскажем на примере АО «Готэк-Центр».

Компания входит в группу предприятий «Готэк» - одного из крупнейших производителей современной упаковки и упаковочных материалов в нашей стране. Среди его клиентов - ведущие отечественные и мультинациональные компании, работающие в различных отраслях экономики. Сегодня наш собеседник - директор АО «Готэк-Центр» Андрей Куров.

Андрей Николаевич Куров, директор ООО «Готэк-Центр».

- Андрей Николаевич, как вы оцениваете результаты работы предприятия за I полугодие текущего года?

- Несмотря на непростую ситуацию в российской экономике, мы смогли пройти этот период достаточно уверенно. Если говорить о финансовых показателях, намеченные цели достигнуты, показатели I полугодия выше, чем прошлогодние. К сожалению, по показателям объема производства мы несколько отстали от целевых рамок. Это связано с изменениями в структуре потребления гофроупаковки и уходом с российского рынка части компаний, наших клиентов. Несмотря на некоторое падение рынка, мы смогли гибко отреагировать на вызовы времени и предложить свои услуги по импортозамещению другим клиентам. Таким образом, нам удалось компенсировать рыночное падение, и по объемным показателям мы прошли эти 7 месяцев на уровне 2021 года. Эти результаты говорят о том, что мы идем в правильном направлении и дают нам уверенность в дальнейшей работе.

- Что является залогом данного результата?

- По моему мнению, это правильно выбранная стратегия, в фарватере которой мы движемся уже несколько лет. Она помогает нам дифференцироваться на рынке, помогает нашим клиентам реализовывать их стратегические и тактические задачи в непростых условиях. Это первый фактор, который позволяет нам себя уверенно чувствовать. Вторым фактором является наш коллектив. Несмотря на то, что он молодой, при этом довольно опытный. Сплоченная работа всей команды также является залогом успешного результата. Мы сформировали такую систему, которая позволяет вовлекать сотрудников в процесс улучшений. Получаем от них много инициатив, направленных на совершенствование внутренних производственных процессов, которые положительно отражаются на работе предприятия.

У группы «Готэк», которая работает больше полувека, есть исторический опыт прохождения различных кризисов.

- Как обстоят дела с реализацией инвестпроектов?

- Наша инвестиционная программа, запланированная на текущий год, практически не претерпела изменений. Все находится в работе, хотя произошло смещение по срокам. Да, перестраиваются логистические цепочки, есть задержки в изготовлении и доставке оборудования, но, тем не менее, мы надеемся, что все намеченные на этот год проекты будут реализованы.

Так, со дня на день мы ждем прибытия нового оборудования для расширения наших технологических возможностей. В настоящее время персонал проходит обучение на аналогичной машине, установленной ранее на нашем заводе в г. СПб «Готэк Северо-Запад». Таким образом, к окончанию монтажа нового оборудования на нашей производственной площадке сотрудники уже будут обладать необходимыми навыками и компетенциями. Также, в августе мы ожидаем «отмашки» о готовности и других единиц оборудования.

- Какие условия компания предлагает сотрудникам как работодатель?

- Для новых сотрудников у нас есть много преимуществ, они проходят через программу адаптации, которая помогает быстро влиться в работу, вникнуть в суть производственных процессов. Мы непрерывно работаем над программами обучения. Недавно кардинально пересмотрели программу обучения рабочего персонала, чтобы максимально сжать сроки без ущерба качеству.

Компания в полном объеме выполняет все обязательства перед сотрудниками. В частности, мы выплатили премии за успешное выполнение производственных показателей за прошлый год. В январе-феврале 2022 года проиндексировали зарплаты сотрудникам на 10 -15%. В апреле мы продолжили ежегодную индексацию для части наших сотрудников, в октябре проведем эту процедуру для остальных. И так ежегодно.

Опыт работы и профессионализм сотрудников позволили продуктивно решить вопросы по замещению импортного сырья и расходных материалов.

В этом году вступило в силу новое положение о дополнительных льготах для сотрудников: дополнительные выплаты женщинам при рождении детей, инвалидам, многодетным, на обучение - свое или ребенка, погашение кредитов, компенсации на затраты семейного отдыха. Если сравнивать зарплату по предприятию по итогам I полугодия 2021 года и аналогичного периода 2022-го, то в среднем она выросла почти на 40%.

Уделяем внимание условиям труда: ежегодно на их улучшение выделяются значительные средства.

- В новой реальности давать прогнозы сложно, тем не менее, как оцениваете ближайшие перспективы развития компании?

- У группы «Готэк», которая работает больше полувека, есть исторический опыт прохождения различных кризисов. Поэтому мы смотрим в будущее с оптимизмом.

Мы не собираемся останавливаться в движении и точно понимаем направления для развития: будем модернизировать производство, внедрять новые продукты для клиентов, повышать уровень сервиса. АО «Готэк-Центр» – высокоорганизованная система, нацеленная на эффективное воплощение самых смелых замыслов и поиск быстрых ответов на рыночные вызовы.

Подробнее о работе предприятия - gotek.ru