ЗАО "Химсервис": История непрерывного развития

Производство "Новомосковский газобетон" посетил глава администрации МО г. Новомосковск Алексей Бирюлин.

Вопрос противокоррозионной защиты – один из важнейших для компаний, занимающихся проектированием, строительством и обслуживанием подземных трубопроводов. Продукция ЗАО «Химсервис» высоко оценена в масштабах страны и за ее пределами. Оборудование торговой марки «Менделеевец» - один из лидеров в сфере противокоррозионной защиты подземных трубопроводов, резервуаров и морских сооружений.

Мы побывали на предприятии и побеседовали с Вадимом Тереховым - генеральным директором ЗАО «Химсервис».

- Вадим Владимирович, как чувствует себя компания в непростых внешних условиях?

- Мы стабильно работаем, находя в сегодняшней реальности новые возможности для движения вперед. Главный секрет успеха в правильной стратегии: с самых первых дней «Химсервис» идет по пути непрерывного инновационного развития.

- Расскажите о главных вехах в истории компании.

- Наша история берет начало в середине 90-х годов прошлого века, она неразрывно связана с именем основателя предприятия - Андрея Анатольевича Зорина, а также с МХТИ им. Д. И. Менделеева (ныне - РХТУ). В стенах этого института проводились научные исследования анодных материалов, ставшие основой для разработки оборудования для противокоррозионной защиты. Тесная связь с Новомосковском филиалом РХТУ сохранилась: вуз – наша кузница кадров.

В 1994 году заключены первые договоры на проведение диагностических обследований подземных газопроводов. В 95-ом разработан и выпущен первый анодный заземлитель «Менделеевец». Это знаковое достижение принесло «Химсервису» коммерческий успех в масштабе России.

Следующий этап - проведение ведомственных испытаний «Газпромом» анодных заземлителей «Менделеевец». В результате огромной работы в 1999 году были получены положительные результаты испытаний. У нашей продукции появилась официальная рекомендация по использованию на объектах «Газпрома». В последующие 2-3 года разработаны и внедрены в серийное производство новые конструкции «Менделеевца», коксо-минеральный активатор КМА. Традициям непрерывного развития мы следуем до сих пор.

- Товарный знак «Менделеевец» - визитная карточка Тульского региона.

- Можно сказать и так, мы успешно представляем наш регион и Россию на отечественном и мировом рынке. Среди наших клиентов «Газпром», «Транснефть», «Лукойл», предприятия Казахстана, Беларуси, Киргизии.

Качество нашей продукции подтверждено сертификатами, престижными отраслевыми дипломами и наградами, в т. ч. премией ПАО «Газпром» в области науки и техники.

Добавив обороты

- С 2003 года компания разрабатывает и выпускает приборы и оборудование для диагностики трубопроводов, - продолжает Вадим Терехов. – Это надежные многофункциональные измерительные приборы с оптимальным набором функций. Вся продукция проходит поэтапный контроль качества, на предприятии есть собственные аттестованные лаборатория химического анализа и испытательный центр.

В 2009 году для выпуска основной продукции было запущено литейное производство. Сегодня у него большой спектр возможностей - цех позволяет изготавливать изделия из чугуна и черных металлов, в том числе и для сферы ЖКХ: дренажные решетки, цоколи фонарных столбов, канализационные люки, элементы ограждений и т. п.

- Недавно дан старт новому направлению, расскажите, о чем идет речь?

- Одно из последних наших достижений - современная линия по серийному производству газобетонных блоков под торговой маркой «Новомосковский газобетон». Она введена в эксплуатацию в мае этого года. При этом, организовали 17 новых рабочих мест с достойной зарплатой.

Газобетонные блоки сертифицированы, изготавливаются в соответствии с ГОСТ 21520-89. Они подходят для строительства частных домов, возведения внешних стен в монолитном строительстве и внутренних перегородок. Пористая структура газобетона обеспечивает высокую звуко и теплоизоляцию, а идеальная геометрия блоков – минимальные затраты на отделку стен. Теперь местные строительные организации и частные заказчики могут получать качественные и доступные газоблоки, не переплачивая за транспортировку. Кстати, качество нашей новой продукции уже подтверждает растущий спрос на нее.

- Спасибо за беседу, удачи и развития всем вашим направлениям!

Побывав на предприятии, воочию убеждаешься: благодаря именно таким производствам у нашей экономики есть будущее. И это будущее - в инновационных технологиях, постоянном стремлении вперед, в реализации новых проектов. Производственная компания «Химсервис» им. А. А. Зорина: Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Свободы, 9, тел. +7 (48762) 7-97-74. химсервис.com н-газобетон.рф