На 22 августа в Тульской области за сутки выявили 425 новых случаев коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 22 августа, 11:00, за сутки в Тульской области выявили 425 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 167 196. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 6 человек.

325 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрирован 157 486 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умер 5 271 человек.