Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днем Государственного флага РФ Фото: Алексей ФОКИН

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днем Государственного флага Российской Федерации. В поздравлении, в частности, говорится:

"Уважаемые жители Тульской области! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!

Триколор остается символом великой многовековой истории Отечества, его независимости и мощи, олицетворяет сплоченность нашего многонационального народа.

Сегодня, как и прежде, Государственный флаг пробуждает чувство гордости за страну. Он объединяет патриотов России, вдохновляет на новые трудовые и ратные свершения. Уверен, так будет всегда!

Желаю вам здоровья, благополучия и успехов!"