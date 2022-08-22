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Общество22 августа 2022 6:00

Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днем Государственного флага РФ

Он напомнил, что триколор олицетворяет сплоченность нашего многонационального народа
Источник:kp.ru
Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днем Государственного флага РФ

Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днем Государственного флага РФ

Фото: Алексей ФОКИН

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днем Государственного флага Российской Федерации. В поздравлении, в частности, говорится:

"Уважаемые жители Тульской области! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!

Триколор остается символом великой многовековой истории Отечества, его независимости и мощи, олицетворяет сплоченность нашего многонационального народа.

Сегодня, как и прежде, Государственный флаг пробуждает чувство гордости за страну. Он объединяет патриотов России, вдохновляет на новые трудовые и ратные свершения. Уверен, так будет всегда!

Желаю вам здоровья, благополучия и успехов!"

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