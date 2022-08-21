Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье21 августа 2022 9:00

Коронавирус в Тульской области: 487 новых случаев заболевания за последние сутки на 21 августа

Показатель заболеваемости вновь пошел на спад
Игорь КОПЫТОВ
Коронавирус в Тульской области: 487 новых случаев заболевания за последние сутки на 21 августа

Коронавирус в Тульской области: 487 новых случаев заболевания за последние сутки на 21 августа

Фото: Алексей ФОКИН

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 21 августа, 300 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 157 161 человек. При этом госпитализаций в тяжелом состоянии не было.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 166 771 человек.

Суточная смертность – 1 человек, а в целом с начала пандемии умерли 5 270 жителей региона.

Коронавирус Covid-19Интересное