Коронавирус в Тульской области: 487 новых случаев заболевания за последние сутки на 21 августа Фото: Алексей ФОКИН

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 21 августа, 300 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 157 161 человек. При этом госпитализаций в тяжелом состоянии не было.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 166 771 человек.

Суточная смертность – 1 человек, а в целом с начала пандемии умерли 5 270 жителей региона.