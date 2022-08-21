Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 августа 2022 12:00

В оранжерее музея-усадьбы «Поленово» Тульской области вырастили ананас

Первый настоящий ананас был срезан 19 августа
Игорь КОПЫТОВ
В оранжерее музея-усадьбы «Поленово» Тульской области вырастили ананас

В оранжерее музея-усадьбы «Поленово» Тульской области вырастили ананас

Фото: материалы пресс-служб

На рост фрукта ушло три года. Еще в 2019 году ландшафтный дизайнер музея Юлия Самчева посадила в горшок верхнюю зеленую часть от ананаса, перед тем высушив срез, как это рекомендовалось.

Растение бережно регулярно поливали, ставили на солнечную сторону, удобряли яблоками, завязывали в пакет с целью получения парникового эффекта. В апреле 2022 года появилась маленькая завязь. За четыре месяца маленький она превратилась в благоухающий полноценный фрукт.

Интересное