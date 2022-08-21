В оранжерее музея-усадьбы «Поленово» Тульской области вырастили ананас Фото: материалы пресс-служб

На рост фрукта ушло три года. Еще в 2019 году ландшафтный дизайнер музея Юлия Самчева посадила в горшок верхнюю зеленую часть от ананаса, перед тем высушив срез, как это рекомендовалось.

Растение бережно регулярно поливали, ставили на солнечную сторону, удобряли яблоками, завязывали в пакет с целью получения парникового эффекта. В апреле 2022 года появилась маленькая завязь. За четыре месяца маленький она превратилась в благоухающий полноценный фрукт.