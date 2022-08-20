Коронавирус в Тульской области: 518 новых случаев заболевания за последние сутки на 20 августа Фото: Игорь КОПЫТОВ

ыздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 20 августа, 305 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 156 861 человек. При этом госпитализированы в тяжелом состоянии 19 туляков.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 166 284 человек.

Суточная смертность – 1 человек, а в целом с начала пандемии умерли 5 269 жителей региона.