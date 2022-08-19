Чистый Дон – в рамках акции «Вода России» волонтеры убрали исток великой реки

Организатором традиционно выступили Тульская региональная общественная организация «Экологическая защита» и Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области. Всероссийская акция «Вода России» в Новомосковске у истока реки Дон проводится уже шестой год. Волонтеры компании «ЕвроХим» являются неизменными её участниками наравне с активистами ТРОО «Экологическая защита». Отмечается положительная тенденция - на том участке истока Дона, где уборка проходила первые 5 лет, мусора ежегодно становилось все меньше. Причем, не только потому, что здесь стали убирать, но и потому, что люди стали меньше мусорить. Сейчас здесь разбиты клумбы и растут молодые деревья, посаженные местными жителями.

Чистый Дон – в рамках акции «Вода России» волонтеры убрали исток великой реки

В этот раз на новом участке генеральная уборка прошла очень динамично и плодотворно, несмотря на пасмурную и дождливую погоду. За два часа работы было собрано 205 мешков с мусором.

Чистый Дон – в рамках акции «Вода России» волонтеры убрали исток великой реки

Также акцию поддержали студенты Новомосковского политехнического колледжа и выпускники объединения «Эковолонтер» Детского технопарка и неравнодушные жители города. Минерально-химическая компания «ЕвроХим» продолжает развивать ESG-стратегию, где главными составляющими являются экология, социальная ответственность и корпоративное управление.