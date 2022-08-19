Роспотребнадзор допустил к работе 49 зон отдыха в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Санитарные врачи продолжают постоянный мониторинг качества воды и почвы либо песка в местах отдыха по химическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям.

По данным на 19 августа установленным стандартам соответствуют следующие пляжи:

- средний пруд Центрального парка культуры и отдыха имени П.П.Белоусова (Тула);

- Урванский водоем (Новомосковск);

- «Плазма-Акватория» (Донской);

- Трестовский пруд (Узловая);

- пляж «Веневка» (поселок Метростроевский);

- пляж «Вороньи Выселки» (Кимовский район);

- зоны отдыха «Ильинка», «Хомяковские поляны», пляжи №№1, 2 на реке Воронка (Тула),

- водоем «Голубая вода» (Донской);

- пруд РОС (Богородицк);

- городские пляжи на Красивой Мече (Ефремов, улицы Береговая и Карла Маркса);

- зона отдыха «Обидимо» (Тула);

- пляж «Стрельцы» (Пронское водохранилище);

- открытый плавательный бассейн (мкр. Сокольники в Новомосковске);

- зона отдыха «Лука» (Пронское водохранилище, село Гремячее в Новомосковске);

- водоем «Тростниковка» (село Спасское, Новомосковск);

- пляж в деревне Яблонево (Каменский район);

- зона отдыха «Петровский» (Тула);

- зона рекреации на реке Воронка («Парк-отель «Грумант», в Щекинском районе);

- пляж на реке Красивая Меча в деревне Толбузино (Воловский район);

- пляж на пруду села Волчья Дубрава (Тепло-Огаревский район);

- пляжи «Песчаная коса» и «Дорогонка» (Одоевский район),

- бассейн в селе Архангельское (Каменский район);

- Стадионный проезд (Каменский район);

- пляж на пруду в парковой зоне р.п.Первомайский (Щекинский район);

- зона рекреации пляж ЛОП «Шахтер» на Оке, в селе Бунырево (Алексин);

- пляж на реке Упа в селе Нарышкинское (Тепло-Огаревский район);

- пляж «Ассоль» на Оке (Алексин);

- пляж на реке Плава по улице Красная (Плавск);

- пляж «Орловский» на берегу Дона (Куркинский район), на северо-восточной окраине н.п.Орловка;

- пляж на пруду села Красное (Плавский район);

- Щекинское водохранилище (Советск);

- пляж «Байкал» на пруду (Суворов);

- пляж «Городской» (Суворов), в южной части Черепецкого водохранилища;

- пляж МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Ласточка» на реке Красивая Меча (Ефремов), село Вязово;

- пляж в поселке Дубна, на ул.50 лет ВЛКСМ, зона отдыха «Старина» на пруду в селе Малые Озерки (Щекинский район);

- пляж «Плетенка плюс» на Оке в поселке Велегож (Заокский район);

- пляж «Гущино» в той же деревне, пляж «Владимир» в деревне Балево, пляж «Зареченский» поселка Центральный, пляж «Песоченский» в том же поселке (Суворовский район);

- пляж на больничном пруду села Лужное и пляж на пруду деревни Якшинские выселки (Дубенский район).

- пляж на пруду деревни Сергеевка (Белевский район).