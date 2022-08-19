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Общество19 августа 2022 6:18

16 ДТП с участием электросамокатов с начала года произошло в Тульской области

В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма среди пользователей средств индивидуальной мобильности в городе прошла спецоперация
Игорь КОПЫТОВ
16 ДТП с участием электросамокатов с начала года произошло в Тульской области

16 ДТП с участием электросамокатов с начала года произошло в Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

В 16 ДТП с участием электросамокатов пострадали 8 «водителей». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких ДТП выросло в 2 раза, а количество раненых - в 4. Поэтому сотрудники Госавтоинспекции Тульской области провели акцию «Электросамокат».

В ее ходе инспекторы вручили каждому остановленному пользователю электросамоката памятку с правилами, которые необходимо соблюдать данной категории участников дорожного движения и рассказали об ответственности за их нарушение.

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