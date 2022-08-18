18 августа Тулу накрыл рязанский смог.

Квартиры туляков в центре города буквально в считанные минуты при открытых окнах заволокло белой дымкой. В других районах явственно ощущается запах гари.

Специалисты советуют помимо того, чтобы плотно закрывать окна, сделать влажную уборку в квартире. Исключить прогулки и длительное пребывание на улице без маски. При появлении первых симптомов отравления рекомендуется немедленно обратиться к врачу.

По данным Ситуационного центра Губернатора Тульской области прохождение облака смога прогнозируется с вечера 18 августа до 09:00 19 августа по северной части Тульской области. Прогноз прохождения дыма доведен до заинтересованных ведомств, ситуация находится на контроле.