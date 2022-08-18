Кардиолог Анастасия ФАТЕНКО: Благодарность пациентов - высшая награда

Анастасия Фатенко - молодой специалист, кардиолог Богородицкой ЦРБ.

С 2022 года в стране в рамках нацпроекта «Здравоохранение» реализуется федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ». Его цель - организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения. Для этого недостаточно только создавать новые объекты, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, не менее важно – привлекать туда квалифицированные кадры.

В Тульской области действуют различные меры поддержки медицинских специалистов, в частности, программа «Земский доктор». Польза ее очевидна: если в 2021 году программами «Земский доктор» и «Земский фельдшер» воспользовались 70 врачей и 30 средних медицинских работников, то в текущем году поддержку планируется предоставить 66 врачам и 40 средним медицинским работникам. Кроме того, предусмотрена выплата пособия в размере 5-ти окладов молодым специалистам, впервые приступившим к работе по полученной специальности и отработавшим по ней 3 года, для медицинских работников ФАПов и амбулаторий приобретаются служебные автомобили.

«Помогаю людям на родной земле»

Кардиолог Анастасия Фатенко уже год работает в Богородицкой ЦРБ, и рада тому, что после окончания вуза и ординатуры вернулась в родные края.

- Анастасия Сергеевна, как вы пришли в медицинскую сферу?

- В моей семье медиков не было, а я еще в средних классах школы поняла, что хочу помогать людям. У меня родственники часто болели, возможно, это и стало исходным импульсом к выбору профессии. К поступлению в вуз готовилась заранее, закончила школу с золотой медалью. Кроме того, я из Богородицкой больницы взяла целевое направление (заранее знала, что хочу остаться работать на малой родине), и в 2013 году успешно поступила в ТулГУ на специальность «Лечебное дело».

- Почему как специализацию выбрали именно кардиологию?

- Это произошло на 3-4 курсе. Во время обучения подрабатывала на скорой медицинской помощи: становилась свидетелем инфарктов - может быть, здесь и зародилось это стремление к работе в кардиологии. Заболевания сердечно-сосудистой системы – одна из глобальных проблем здравоохранения, причина большой смертности. Мне хотелось сделать шаг именно в этом направлении.

В 2019 году, после окончания университета, поступила в ординатуру в Туле по кардиологии, которую проходила на базе Тульской областной клинической больницы в отделении неотложной кардиологии. Там у меня были замечательные наставники: Татьяна Александровна Гомова, Сергей Васильевич Лебедев, Татьяна Вячеславовна Гордиенко. Вспоминаю о них с большой теплотой, это замечательные люди, профессионалы своего дела, которые дали мне большой опыт и знания.

Уже год как я приступила к самостоятельной практической деятельности. В Богородицкой ЦРБ меня приняли очень тепло, главный врач медучреждения Алена Сергеевна Рябова всегда готова оказать поддержку.

- Кстати, о поддержке. Вы получили выплату в размере 1 млн рублей по программе «Земский доктор»…

- Да, это стало хорошим подспорьем. Планируем с мужем взять ипотеку на жилье. Хочется жить в своем доме, осесть на одном месте. У меня супруг тоже доктор. Мы познакомились, когда учились в ТулГУ, он тоже «целевик», только в ординатуру поступил на хирургию, сейчас работает в своем родном городе – Донском. Приходится ему ездить с моей малой родины на свою, но, когда любишь свое дело всей душой, расстояние – не проблема.

- Анастасия Сергеевна, как вы считаете, те меры поддержки, которые сейчас действуют в региональном здравоохранении, способствуют притоку новых кадров в медицину?

- Поддержка реально помогает решить кадровый вопрос, на периферии большая нехватка специалистов. А принимаемые меры двигают это вопрос, к нам приезжают люди и из других регионов. Это здорово! Но замечу, что деньги никогда не являлись главным фактором при выборе нашей профессии. В медицину надо идти по зову сердца, призванию, надо любить то, чем занимаешься, искренне стремиться помогать людям.

- Планируете попробовать себя в научной стезе или только практика?

- Сейчас заочно учусь в аспирантуре, планирую заниматься научной деятельностью. Но практику не оставлю – хочу помогать людям! А когда это получается и слышишь от пациента слова: «Доктор, большое спасибо!» - это высшая награда!

Телефон центра подбора медицинского персонала минздрава: (4872) 24-51-04, доб. 2081, по будням с 9:00 до 18:00, адрес эл. почты personalzdrav71@tularegion.ru. По телефону можно узнать о вакансиях и получить консультацию по вопросам трудоустройства.