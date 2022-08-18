«Народ нам издревле родной…»

Куклы-мотанки - традиционные белорусские обереги из ниток и ткани.

Для многих поколений белорусов Россия, в том числе и Тула, стали второй Родиной. Сегодня мы в гостях у семьи Турчевских, которые переехали в наши края в 1994 году.

На столе у Валентины Ивановны коллекция кукол ручной работы. Как из простых материалов ловко изготовить такую красоту хозяйка дома показала и нам.

- Белорусские народные ремесла – целое искусство, - говорит Валентина Турчевская. - Куклы-мотанки - мое хобби уже многие годы. Наши прабабушки наделяли их особой энергетической силой. Сплести куклу несложно, хотя, возможно, красивой она у вас выйдет не сразу.

Валентина Турчевская.

Понадобится кусок белой ткани для основы, плотная ткань для юбки и наполнитель, например, вата или синтепон. Для начала нужно намотать голову и руки, а потом прикрепить юбку, которую можно украсить деталями из соломы, бисером, узорами, всем, что придет в голову.

Раньше обязательным условием было сделать мотанку за один раз, тогда она могла быть оберегом. Раньше их мастерили с целебными травами внутри, чтобы вылечить больного, куклы предназначались для того, чтобы призвать удачу или урожай.

- Не только женщины у нас мастерицы на все руки, - вступает в беседу Николай Аркадьевич. – Если внимательно посмотреть историю, то первые притоки белорусов в Москву относятся ко времени присоединения западных земель к Российской империи. Царские власти были заинтересованы в переселении белорусов-ремесленников, владевших секретами выделки рельефных изразцов, которыми украшались монаршие покои и дворцы. Сегодня можно полюбоваться этой рукотворной красотой в Новодевичьем и Новоиерусалимском монастырях, в Коломенском, в московских кремлевских соборах.

Николай Турчевский.

Трудолюбие - одна из отличительных черт белорусов, его прививают с детства, и еще - любовь к земле. Человек труда был и остается у нас в авторитете, чем бы он ни занимался, главное, чтобы дело свое исполнял на совесть.

С любовью к природе

- У белорусов сильны национальные традиции, бережное отношение к истокам…

- Да вы правы, особенно сильна у нас любовь к природе, которую и сегодня почитают как живое существо, - рассказывает Валентина Ивановна. - Среди славянских народностей именно белорусы наилучшим образом сохранили народные праздники: Масленицу и Купалу, «Деды» и «Сороки», «Громницу», «Гуканне весны»… За века эти ритуалы вплелись в христианскую веру, также как и в русской культуре.

В августе наши народы отмечают три праздника в честь Спасителя (три Спаса) - медовый, яблочный и ореховый. Расскажу о них кратко, с акцентом на наши традиции.

Первый Спас, медовый, отмечается 14 августа. Этот праздник пчеловодов, когда пчеловоды-пасечники заламывают в ульях первые медовые соты. «На первый Спас и нищий медку покушает», - говорят белорусы. С первого Спаса начинался посев озимых хлебов. "Первый Спас - первый посев", - говорили наши предки и приносили в церковь семена. Бабушка моя, родом из Витебской области, рассказывала, что в этот день освящали и деревенские колодцы.

Второй Спас яблочный - 19 августа. В православной церкви в этот день празднуют Преображение Господне. Это Великий Спас, он особо почитаем. В храмах освящали яблоки и другие плоды, после чего позволялось употреблять их в пищу.

В нашей семье в этот день есть традиция – я пеку пироги с яблоками и варю яблочное варенье. Так делали мои предки, так делаю и я. А вечером приходят наши дети с внуками, и начинается угощение!

- Кстати, у нас в Белоруси много аистов, - дополняет глава семьи. - В народе Яблочный Спас считали днем их отлета в теплые края. А про третий ореховый Спас я тоже знаю! Он отмечается 29 августа и называется ореховым, потому что к этому дню орехи созревают. В Беларуси орешник (лещина) считается священным растением, он символизирует жизнерадостность и плодовитость.

- И еще один вопрос про кухню! Как же без этого?

- Сразу скажу, мы не только картошку едим, - смеется Валентина Ивановна. - Белорусская кухня вкусная и разнообразная! Но картофель – безусловный фаворит, в традиционной кухне - до 200 блюд из него! Самые известные - драники (оладьи) и колдуны (клецки с мясной начинкой), а также картофельная запеканка с салом.

- Большое спасибо вам за гостеприимство и общение!

- И вам спасибо, - говорит Николай Турчевский. - Хочу все-таки резюмировать: белорусов и русских связывает общее историческое и культурное наследие. Многие поколения наших народов жили и трудились рядом, не просто как добрые соседи, а как верные друзья. Не зря город-побратим Тулы – белорусский Могилев. Символом тесной связи двух городов является Могилевский сквер, где установлена копия часовни Буйнического поля, на котором в бою погибли и могилевчане, и туляки. Будем и дальше жить в мире и согласии!