Нацпроект «Жилье и городская среда» реализуется комплексно

Основная концепция проекта благоустройства в Алексине - путешествие по реке времени. Фото: материалы пресс-служб

Об этом в ходе брифинга, состоявшегося 11 августа, сообщил министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков.

Общественные пространства, где в текущем году проводятся работы, определялись самими жителями в ходе рейтингового голосования. Всего на благоустройство выделено 1,2 млрд рублей, 708,7 млн из них - из федерального бюджета. Большинство проектов уже в высокой стадии готовности. В частности, в сквере им. Мясищева в Ефремове завершены основные работы, установлен центральный арт-объект – самолет.

Еще 4 пространства благоустраивают по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Наша область участвует в конкурсе при поддержке губернатора Алексея Дюмина ежегодно. За последние 5 лет 11 из 19 городов региона признавались победителями.

Вот последние итоги: в парке мкр. Петровский в Алексине оборудовали детскую площадку с авторским игровым оборудованием и покрытием из морской гальки. Основная идея проекта: путешествие по реке времени! Оно получит воплощение в пешеходном маршруте вокруг Дома культуры. В Донском создают зону отдыха у воды, в Кимовске у водонапорных башен обустроят пространство с информацией об истории города и водонапорных башнях мира. В Щекино объединят главную площадь с парком.

На 144 объектах, в т. ч. 3-х общественных пространствах в Киреевском, Каменском и Одоевском районах, работы завершены, на остальных идут по графику.

В рамках благоустройства дворов асфальтируют проезжую часть, тротуары и подходы к домам, устанавливают освещение и малые архитектурные формы.

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков.

- При благоустройстве дворов реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» можно синхронизировать с работами по другим программам: в том числе по капремонту домов, ремонту дорог. Это позволяет проводить все работы комплексно, обеспечивать жителям комфортное проживание, а Тульской области ежегодно улучшать показатели в индексе качества городской среды Минстроя РФ, - отметил Олег Дючков.

Вместе с жителями

Первый заместитель главы администрации Тулы Илья Беспалов добавил, что перечень работ формируется на основе заявок жителей. В частности, на ул. Революции по просьбе туляков установлен арт-объект для селфи «Царевна-лягушка».

Первый заместитель главы администрации Тулы Илья Беспалов.

Глава регионального министерства ЖКХ призвал туляков чаще фотографироваться на местах, отремонтированных в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», это скажется на показателях региона:

- Показатели качества городской среды зависят от множества параметров, в частности фотографий, которые делают жители на фоне благоустроенных объектов, - пояснил министр. В областной столице, куда направлено почти четверть всех средств, около 70% работ во дворах уже выполнено, еще в 19 точках идет благоустройство: укладывается асфальт, устанавливаются лавочки и урны, высаживаются деревья. Еще к 6 дворам должны приступить в ближайшее время. Основные работы в оставшихся дворах и скверах должны закончить до 1 ноября, пока подрядчики намеченный график выдерживают.

В Зареченском округе на Молодежном бульваре ведется обустройство дорожек. Здесь установят детское игровое оборудование, сделают зону воркаута, памп-трек, входные арки и арт-объект «Памятник потерянному времени», выполнят озеленение. В сквере Юго-Восточного микрорайона делают тротуары и укладывают брусчатку. По проекту здесь установят лавочки, урны и детское игровое оборудование, освещение и видеонаблюдение.

Преображение ждет и общественное пространство у нового перинатального центра на ул. Яблочкова: запланировано освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм и арт-объектов.

- Вся наша большая работа сводится на «нет» при отсутствии бережного и внимательного отношения к новым пространствам со стороны жителей и гостей региона. Давайте все вместе будем заботиться о благоустроенных скверах, дворах и парках. Чтобы наш регион был комфортным и красивым, нужно не только создавать объекты, но и поддерживать их в порядке, - подытожил Олег Дючков.