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Спорт18 августа 2022 6:56

Главный тренер тульского «Арсенала» Кононов, возможно, заболел коронавирусом

По имеющейся информации, специалист сейчас инструктирует команду дистанционно
Игорь КОПЫТОВ
Главный тренер тульского «Арсенала» Кононов, возможно, заболел коронавирусом

Главный тренер тульского «Арсенала» Кононов, возможно, заболел коронавирусом

Фото: материалы пресс-служб

Первый тест, сданный Олегом Кононовым, оказался положительным. По сообщениям в соцсети известного спортивного журналиста Ильева, болезнь протекает в легкой форме, температуры нет.

Ранее официально сообщалось, что у наставника арсенальцев ангина, поэтому он пропустил домашний матч с махачкалинским «Динамо». Вместе с тем, команда в тот день отказалась от традиционной автограф-сессии с болельщиками, объяснив это неблагоприятной эпидемической обстановкой.

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