Главный тренер тульского «Арсенала» Кононов, возможно, заболел коронавирусом Фото: материалы пресс-служб

Первый тест, сданный Олегом Кононовым, оказался положительным. По сообщениям в соцсети известного спортивного журналиста Ильева, болезнь протекает в легкой форме, температуры нет.

Ранее официально сообщалось, что у наставника арсенальцев ангина, поэтому он пропустил домашний матч с махачкалинским «Динамо». Вместе с тем, команда в тот день отказалась от традиционной автограф-сессии с болельщиками, объяснив это неблагоприятной эпидемической обстановкой.