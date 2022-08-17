Медицине экспертного уровня 15 лет

Федеральная сеть медицинских центров ГК «Эксперт» — одна из крупнейших медицинских сетей в России, успешно объединившая диагностические и многофункциональные медицинские центры, работающая на рынке частной медицины с 2007 года.

Подразделения компании расположены в трех странах: России, Армении и Узбекистане. Среди них - 17 клиник под брендом «Клиника Эксперт» и 46 диагностических центров под брендом «МРТ Эксперт». Наши пациенты могут пройти диагностику в 42 городах 34 регионов России - от Калининграда до Южно-Сахалинска, а также в 3 городах вне страны.

Сегодня «Эксперт» представлен большой сетью медицинских центров с самым широким покрытием на территории РФ. Благодаря масштабной экспансии, группа компаний вошла в список Forbes крупнейших медицинских компаний России, заняв по результатам 2020 года девятое место в общем рейтинге.

Медицине экспертного уровня 15 лет Фото: Игорь КОПЫТОВ

За 15 лет работы в Туле «Клиника Эксперт» завоевала доверие жителей. Здоровье – главная ценность жизни и этому постулату ежедневно следует весь профессиональный состав медицинского центра. В чем секрет успеха и какие планы и перспективы у «Клиники Эксперт» Тула в будущем с «КП» поделилось руководство центра.

Медицина с философией

Исполнительный директор Илиана Марина:

- Очень значимо, что тульский центр был открыт первым в группе компании «Эксперт». Для нас эта большая ценность, гордость и вместе с тем большая ответственность. В этом году мы отмечаем три юбилея – 15 лет нам как первому МРТ центру в ГК «Эксперт», 15 лет группе компаний, и 5 лет нам, как большой поликлинике. В 2017 году наша компания взяла курс на активное открытие клинико-диагностических центров. Вместе с нами были запущены еще пять по стране. И дух соревновательности, амбиций и целей, которые мы здесь перед собой ставили, вдохновляли нас на успех. Фундаментом всех решений было открытие медицинского центра нового уровня, аналогов которому нет. Клиники с высоким сервисом и качеством медицины. И на сегодняшний день, я уверена, что нам это удалось. Доказательством служит любовь и доверие, которые мы завоевали у наших пациентов. Планы — сделать бизнес ещё более масштабным, эффективным, цифровизованным. Ставим новые задачи по расширению. Тулу ждёт открытие второго корпуса, в нем будут дополнительные МРТ и КТ диагностика, а также хирургия и стационар. Расширим наши возможности в урологии и оториноларингологии.

Исполнительный директор Илиана Марина. Фото: Игорь КОПЫТОВ

За 15 лет ГК «Эксперт» сильно выросла, причём как в объёмах и масштабах бизнеса, так и в качественном уровне А почти 8 лет работы в компании помогли и мне как руководителю задать новый вектор развития своей деятельности. Сегодня мне удается совмещать несколько ролей: исполнительный директор в Туле, региональный директор в Туле, Орле Дальнем востоке и Иркутске. А также общественная работа в Тульской торгово-промышленной палате, где я возглавляю комитет по медицине. Это все заряжает только на успех, вдохновляет на новые проекты.. И секрет такого роста всего в двух составляющих. Первое – это результаты труда. Правильные решения, выполненные задачи помогают мне двигаться вперед - повлиять на медицинскую отрасль в целом, улучшить ее, сделать более качественной и профессиональный. А амбициозные идеи помогают сплотить вокруг себя таких же целеустремленных людей. И вторая составляющая успешного результата – любящие свое дело люди. И мотивация личная перерастает в командную, без единомышленников нам не удалось бы достичь результата, который есть на сегодняшний день . Я люблю свое дело и людей, которые рядом со мной.

Главный врач Клиники Вадим Русаков:

- Преимущества нашего медицинского центра - это, безусловно, оснащенность, профессионализм, спектр услуг. За эти пять лет нам удалось сформировать команду единомышленников, команду врачей-экспертов. Мы привлекаем лучшие кадры по Туле. И что самое важное, нашу работу мы начинаем с создания центров компетенций. Именно такое выстраивание бизнеса дает максимальный эффект. У нас сильная амбициозная команда менеджеров и врачей. Мы четко внедряем сбалансированные цели и задачи, проводим системную работу. У нас прозрачная мотивация и ответственность каждого из членов команды. Мы нацелены только на успех. В скором времени планируется открытие центров компетенций по нейрохирургии, гинекологии, ЛОР и урологии. Благодаря нашим возможностям – квалифицированным специалистам, инновационному оборудованию и отличному сервису, - мы готовы поднять медицинские услуги в Туле на новый уровень.

Главный врач Клиники Вадим Русаков. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Выбор очевиден

Высокий уровень медицинской помощи обусловлен сочетанием инновационных технологий, квалификацией и опытом персонала, соблюдением строгих стандартов медицинской безопасности.

В "Клинике Эксперт" Тула есть возможность получить медицинские услуги не только на коммерческой основе, но и по полисам ОМС и ДМС.

Медицине экспертного уровня 15 лет Фото: Игорь КОПЫТОВ

"Клиника Эксперт" Тула ежедневно работает в режиме с 7:00 до 23:00 часов, без выходных и праздников. Пациентам создаются комфортные условия пребывания и приём по предварительной записи. Помимо приёмов узких специалистов, здесь находится обширная лабораторно - диагностическая база. Название обязывает работать на уровне высоких международных стандартов качества лечения – так называемом «Золотом стандарте». Клиника оснащена оборудованием экспертного класса, поэтому пациенты получают качественную диагностику – результаты компьютерной магнитно-резонансной томографии (МРТ), рентгенологических исследований и УЗИ, функциональной диагностики, а также лабораторных исследований принимаются крупными клиниками Москвы и за рубежом.

Медицине экспертного уровня 15 лет Фото: Игорь КОПЫТОВ

Для решения различных проблем со здоровьем пациентам предлагается большой выбор готовых удобных программ.

Оснащение клиники позволяет проводить не только консультативный приём, но и осуществлять различные лечебные процедуры и малоинвазивные манипуляции. Врачи используют в своей работе новейшие методики, последние научные разработки, с которыми они познакомились на конференциях и семинарах. Несколько врачей являются доцентами кафедр медицинского ВУЗа и возглавляют кафедры.

Медицине экспертного уровня 15 лет Фото: Игорь КОПЫТОВ

Руководство заботиться о том, чтобы врачи постоянно повышали свою квалификацию,поэтому посещение семинаров и конференций – неотъемлемая часть рабочего процесса. Для повышения квалификации врачей-радиологов был специально учрежден Институт дополнительного профессионального образования, который не только готовит кадры для МРТ-центров и для всей страны, но и ведёт обширные научные исследования в сфере МРТ-диагностики.

Медицине экспертного уровня 15 лет Фото: Игорь КОПЫТОВ

Каждый пациент должен быть уверен, что он получит медицинскую помощь в любой момент в необходимом объёме и не останется "один на один" со своей проблемой. Врачи сделают все для пациента, столкнувшегося с проблемой, чтобы он смог найти необходимое решение и получить качественную медицинскую помощь. А при возникновении сложной ситуации, врачи могут предложить пациенту решение не только внутри тульской клиники, но и мгновенно собрать консилиум из медицинских коллег из других регионов России. Для этого в клинике предусмотрена специальная отлаженная система связи внутри специалистов.

Забота и человечность

Заместитель исполнительного директора по клиентскому сервису Ольга Лейман:

- Главные составляющие успешного медицинского сервиса – это искренняя забота и особенные люди. Ведь пациент обращается в клинику со своими проблемами и надеется на помощь. Еще на моменте звонка по телефону важно проявить внимание и участие. Сухость и равнодушие в голосе недопустимы. Забота и человечность - наши главные ценности в отношении к пациентам, они даже прописаны в Кодексе сотрудника ГК «Эксперт». Мы привлекаем для работы в Клинике людей, для которых помогать ближнему не пустые слова. Такие качества практически нельзя воспитать в себе, с ними рождаются. Такие люди даже после самых тяжелых рабочих дней чувствуют глубокое удовлетворение от того, что они сделали, помогли, вылечили, сделали человека счастливым и здоровым. Иногда просто доброе слово способно сделать чудеса. Это наша корпоративная культура, она во всем — от отбора и обучения сотрудников до построения всех бизнес-процессов.

Заместитель исполнительного директора по клиентскому сервису Ольга Лейман. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Адрес: Тула, ул.Болдина, 74, тел 700-006

www.tul.mrtexpert.ru