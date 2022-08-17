Идеальная и молодая кожа без уколов и скальпеля!

Целая клиника в одном аппарате

Если вы хотите решить раз и навсегда любые проблемы с кожей: вылечить акне, избавиться от пигментных пятен, расширенных пор, сосудистых звездочек, убрать даже глубокие морщины, – то это возможно! И для этого нужен М22IPL Lumenis – целая клиника в одном аппарате!

Фотоомоложение лица на аппарате М22 – это процедура, дарящая новую жизнь вашей коже. Аппарат M22 представляет собой многомодульную платформу, в которой собран целый ряд эффективных технологий, оказывающих разное воздействие на кожу и сосуды. Свет, излучаемый аппаратом, действует исключительно на патологически изменённые участки и не нарушает целостности кожных покровов. Уже после первой процедуры можно заметить эффект, а несколько сеансов могут буквально вернуть молодость и полностью избавить от портящих внешний вид и настроение пигментных пятен, аномального покраснения лица, акне и шрамов от него.

Аппарат М22 IPL – настоящий прорыв в индустрии красоты и «спасательный круг» для пациентов, которые не желают прибегать к инъекционной терапии или пластической операции.

Кожа после его воздействия выглядит так, будто была «отредактирована» при помощи фотошопа. Тот случай, когда результат налицо!

Главный внештатный специалист по косметологии министерства здравоохранения Тульской области Наталья Руднева

Чего же именно стоит ожидать от процедуры:

• уменьшения воспалительной реакции на коже, а затем её полное исчезновение;

• сглаживания или полного избавления от морщин различной глубины;

• увеличения продукции коллагена и эластина, благодаря чему кожа становится подтянутой, упругой, бархатистой;

• тонизации кожных покровов;

• заметного сужения пор;

• веснушки и пигментные пятна бледнеют, перестают быть видимыми;

• усиленного увлажнения кожи;

• отсутствия ощущения стянутости;

• приобретения здорового цвета, тона, рельефа лица.

Преимущества Lumenis M22

Уникальная возможность во время одной процедуры с помощью различных насадок решить различные дерматологические проблемы (фотоомоложение лица, лечение акне и постакне, устранение сосудистых звездочек, сосудистых сеточек и пигментации).

Неинвазивность, нетравматичность и отсутствие реабилитационного периода.

Подтвержденная безопасность метода (аппарат Lumenis M22 одобрен организацией FDA и используется ведущими специалистами во многих странах мира).

Во время процедуры не нарушается pH-баланс кожи и сохраняется защитный липидный слой дермы.

Видимый результат

Уже после первой процедуры фотоомоложения заметно уменьшится глубина морщин, а последующие процедуры усилят результат и надолго (от двух до четырех лет) зафиксируют его. Эффект омоложения может сохраниться до трех лет. Период реабилитации после процедуры минимальный, вы сразу же сможете окунуться в привычный для вас образ жизни, пользоваться декоративной косметикой. Единственное, чего стоит избегать, так это пребывания на солнце. Также необходимо наносить на кожу солнцезащитные средства. В среднем, для получения стойкого результата требуется четыре-шесть сеансов в год с перерывом в две недели.

Луч света для здоровья и молодости кожи

Еще одна аппаратная процедура, которая позволит справиться с различными проблемами с кожей – фотодинамическая терапия.

Она поможет убрать следы от постакне, пигментацию, сосудистую сетку, выровнять тон и добавить лифтинг тканям. Все это возможно без инъекций и реабилитации!

Просто нужно пройти курс фотодинамической терапии на аппарате АЛОД – 01. Процедура бережно ликвидирует патологические клетки, снимает воспаление и отечность. Способствует заживлению, запускает процесс регенерации, синтеза коллагена и эластина, активирует кровоток и естественное увлажнение, повышает клеточный иммунитет, нормализует работу сальных желез.

Суть процедуры. На проблемные участки кожи наносят специальный гель-фотосенсибилизатор, который за короткое время проникает в глубинные слои, собираясь в межклеточных областях и на стенках поврежденных клеток. После удаления фотосенсибилизатора проводится облучение участков с помощью светодиодного аппарата. Воздействие проходит выборочно, здоровые ткани и молодые клетки такая терапия не затрагивает. Несколько курсов фотодинамической терапии помогут значительно замедлить хронобиологическое старение и минимизировать последствия фотостарения, ускорить замедляющийся с годами цикл смены клеток, подавить патологические процессы в пораженных слоях дермы, запустить процесс уничтожения старых клеток (апоптоз), восстановить в проблемных областях тела кровоток и лимфоток. Кому подходит: старение кожи, провисание кожи (птоз век, контура), рубцовые дефекты, купероз, розацеа, следы постакне, пигментация, расширенные, забитые поры, угревая сыпь.

Преимущества:

небольшое число противопоказаний (лактация, беременность, индивидуальная непереносимость препарата);

отсутствие побочных эффектов и каких-либо осложнений;

неинвазивность – процедура проводится без повреждений кожи и хирургического вмешательства;

точность действия – исцеляющему эффекту подвергаются только нездоровые ткани и клетки;

отсутствует период восстановления после процедуры;

длительно действующий положительный эффект – способствует естественному делению клеток, омоложению всех слоев дермы, восстановлению тонуса организма в целом.

Видимый результат.

Полное восстановление кожи происходит обычно после шести-восьми сеансов, длящихся не более 60 минут. Во время проведения терапии пациент ощущает только тепло, и эффект отдохнувшего лица виден после первой процедуры. Реабилитация не требуется. Количество процедур определяет врач. Учитывая комфортность методики ее можно делать с перерывом один раз в неделю.

А летом можно?

И не стоит бояться делать эти процедуры летом. Если после М22 вы не собираетесь на пляжи и моря, то вполне можно сделать фотоомоложение уже сейчас: достаточно предохранять кожу от прямых солнечных лучей и использовать крем с SPF. Фотодинамику можно делать в любое время. Красивая, здоровая и сияющая кожа - и все это без уколов и скальпеля!