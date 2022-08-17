Сочетая историю, традиции и качество Фото: Игорь КОПЫТОВ

О том, чем порадует новое заведение от ООО «Смак», в чем будет его главное отличие от других точек общепита, и перспективах развития рассказывает руководитель проекта «Кулинарный цех» Екатерина Пономарева.

- Все началось в 2019 году, когда мы взяли в долгосрочную аренду старый-старый полуразрушенный одноэтажный дом с провалившейся крышей постройки середины XIX века на улице Металлистов. Скорее всего, он изначально был предназначен для размещения в нем небольших магазинчиков, поэтому идеально подходил под наши цели — сделать здесь бар, кафе и торговую лавку.

Во время реставрационных работ — а по сути полноценного капитального ремонта — вдруг провалился пол и внизу обнаружился просторный, прекрасно сохранившийся подвал со сводами Монье. И мы сразу решили, что там непременно быть винному погребу, в котором будут угощать гостей российскими винами.

Следом во дворе нашли еще один фундамент. На его основе выросла большая пристройка, в которой теперь находится «сердце» нашего проекта — кухня и кулинарная студия, а на втором этаже расположился банкетный зал.

Руководитель проекта «Кулинарный цех» Екатерина Пономарева. Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Неужели кухни на первом этаже достаточно для ресторана?

- Нет, конечно. Но здесь уже расширяться некуда, поэтому в конце прошлого года у нас в поселке Южном Скуратово появились заготовочные цеха, а также собственное производство мясных деликатесов. В частности говяжья грудинка — брискет, свиная шея, сом горячего копчения в смокере.

Сырье для этого мы вынуждены брать за пределами региона. Малые хозяйства не отвечают нашим требованиям, в первую очередь, по объемам. Для ресторана, может, и подходят, но не для производства, которое еще и планируем расширить. Уже сейчас мы можем изготавливать до двух тонн продукции в неделю. А хотелось бы запустить еще пельменный цех. И в этом нам видится большая помощь в плане льготного кредитования, налаживания новых поставок со стороны проекта «Сделано в Тульской области», в котором мы состоим с весны.

Реальную поддержку видим и сегодня, но по линии сбыта. На данный момент наша мясная продукция реализуется в Москве, в ресторанах, в небольших магазинах. А хотелось бы выйти на крупные сетевики. И вот, благодаря недавней встрече, организованной для участников проекта «СТО», уже замаячили реальные перспективы.

- В лавке будете реализовывать только свои деликатесы?

- Отнюдь. Еще до появления «Кулинарного цеха» мы открыли федеральный маркетплейс «Твойпродукт» для местных малых фирм, производств и фермерских хозяйств. Цель информационной платформы - на бесплатной основе напрямую связать продавца с покупателем. Так почему бы этим двум задумкам не объединиться? Пусть маркетплейс частично перейдет в офлайн. Свою продукцию на полках нашей лавки смогут представить хорошие, проверенные нами производители. А если понадобится, то тут же организуем и стол заказов.

Сочетая историю, традиции и качество Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Выходит, гастрономический проект «Кулинарный цех» вобрал в себя несколько направлений: ресторан, лавку, винный погреб, кулинарную студию и удаленное производство... Кстати, а кулинарная студия для чего?

- Это хороший и познавательный досуг. В кулинарной студии мы по предзаказам принимаем на мастер-классах организованные группы. Преподают здесь два наших бренд-шефа - Анна и Дмитрий. Недавно по инициативе комитета по туризму, сюда приезжали туроператоры из разных городов, смотрели, какие мероприятия можно включить в экскурсионные программы, входящие в путевки. Возможно, мы им подойдем в итоге.

Сейчас у нас есть возможность обучать приготовлению блюд, например, итальянской, грузинской кухни. В идеале хотелось бы запустить мастер-классы по обучению азам домоводства для девочек-подростков 10-15 лет, готовке традиционных повседневных блюд.

- Насколько вы оцениваете пропускную способность всего проекта?

- Мы предполагаем со временем открыть еще веранду перед фасадом на улице, а также небольшую террасу во дворе. Вот уже с их расчетом мы сможем принимать до 200 человек во всех локациях одновременно.

Уверены, что «Кулинарный цех» от ООО «Смак» на улице Металлистов станет новой точкой притяжения для туляков и туристов.