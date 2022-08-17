Арахисовая паста KRODO: вкусно и полезно

ПКФ «KRODO» - первый и пока единственный тульский производитель арахисовой пасты. Свою историю небольшая фабрика отсчитывает с 2016 года.

О том, как все начиналось, и о сегодняшних перспективах рассказывает ее генеральный директор Эльвира Люлёкина:

- Сама идея заняться арахисовой пастой появилась у меня после турпоездки по США. Увидела, как там она популярна, и решила открыть у нас маленький магазинчик или кафе. Но поскольку у нас культура употребления арахисовой пасты на тот момент совсем отсутствовала, рискнула открыть дело в ином формате. Привезли аппарат, опробовали на знакомых - всем понравилось. Так и основали производство. Сейчас у нас несколько аппаратов — не только американский, но и китайский, и даже отечественный. Так что недавние международные санкции нам не очень страшны.

- Это в плане техники, а как насчет сырья?

- Апрель отразился на нас не сильно — были большие запасы. Но вот сейчас... Арахис, из которого изготавливается паста KRODO, произрастает на плантациях под теплым солнышком на своей родине - Аргентине. И он подорожал ровно в два раза — а ближайшую закупку надо делать на следующей неделе. На четверть подорожали и баночки. А вот защитная платинка под крышечкой — в 14 раз! Впрочем, мы уже нашли в Тольятти ей альтернативу — не фольгированную, а пластиковую, гораздо дешевле. Пока тестируем, насколько она нам подходит...

- Насколько широк ваш ассортимент?

- Сейчас у нас 11 видов арахисовых паст. Одной из первых наладили выпуск с карамелью. Потом появилась с бананом, пользуется огромным спросом. Недавно запустили пасту с сиропом топинамбура — это не только вкусно, но и полезно, потому что в натуральных ореховых пастах KRODO отсутствуют сахар, растительные масла и консерванты. А состав простейший: молочная сыворотка, молоко обезжиренное, масло сливочное, заменитель молочного жира, вкусовая добавка и арахис обжаренный тертый.

Помимо арахисовой пасты, предприятие использует фундук, миндаль и кешью. В ближайшее время планируем использовать наш русский орех - кедр. Уже нашли поставщиков, сделали пробные партии.

А еще в июне мы запустили исключительно нашу собственную разработку: запеченную арахисовую пасту. В ней только три ингредиента, и внешне она напоминает печеньки-снеки. Удивитесь, но это очень низкокалорийный продукт из-за особенностей технологии. На первых продажах проводим тестирование упаковки, опрашиваем покупателей, как удобнее — в пакетике, баночкой, по одной штуке фасовать, по нескольку.

Арахисовая паста KRODO: вкусно и полезно

- Кстати, какая фасовка арахисовой пасты пользуется у вас наибольшим спросом?

- Наиболее ходовая - по 250 грамм. Килограммовые на ура раскупают спортсмены, распробовавшие, насколько полезна наша паста. Под заказ мы выпускаем и пятилитровые «ведра» для тульских кофеен.

- А рынок сбыта?

- Основные продажи нам делают, конечно, маркетплейсы — нашу пасту заказывают даже из Белоруссии, Казахстана. Вчера ушло несколько коробок в Воркуту, Находку. В Москве, Орле, Калуге и других ближайших городах мы продаемся в маленьких кондитерских. Пасту хорошо берут аптеки, потому что наша продукция диабетическая — по гликемическому индексу не превышает, например, сельдерей. Выручают и всевозможные ярмарки, постоянными участниками которых мы являемся.

Наши производственные возможности позволяют изготавливать десятки тонн пасты в месяц, но пока мы работаем исключительно на спрос, поскольку у ореховых паст KRODO из-за натуральности небольшой срок хранения — всего 9 месяцев. Именно это и служит препятствием для продажи в крупных сетевиках. Но мы ищем выход, и тут нам на помощь приходит проект «Сделано в Тульской области», в который мы в регионе вступили вообще первыми - когда о нем еще практически никто и не знал.

А вообще, конечно же, хочется, чтобы наш продукт стоял на каждом столе. Потому что это не только вкусно, но и полезно. Тем более, что с арахисовой пастой существует масса разнообразных рецептов, а не только элементарные бутерброды.