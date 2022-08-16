На здании Тульского экзотариума в Центральном парке задымился интерактивный экран Фото: материалы пресс-служб

В момент происшествия посетителей внутри не было, персонал вышел самостоятельно. На месте работали два пожарных расчета, открытого горения не было. Внутри помещения задымления не произошло, никто не пострадал.

Предполагаемая причина - короткое замыкание в электровывеске, размещенной на фасаде здания. Теперь подсветка фасада не будет функционировать до окончания ремонтных работ. Все остальные системы зоопарка работают в штатном режиме.