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Происшествия16 августа 2022 6:20

На здании Тульского экзотариума в Центральном парке задымился интерактивный экран

Инцидент произошел примерно в шесть вечера накануне
Игорь КОПЫТОВ
На здании Тульского экзотариума в Центральном парке задымился интерактивный экран

На здании Тульского экзотариума в Центральном парке задымился интерактивный экран

Фото: материалы пресс-служб

В момент происшествия посетителей внутри не было, персонал вышел самостоятельно. На месте работали два пожарных расчета, открытого горения не было. Внутри помещения задымления не произошло, никто не пострадал.

Предполагаемая причина - короткое замыкание в электровывеске, размещенной на фасаде здания. Теперь подсветка фасада не будет функционировать до окончания ремонтных работ. Все остальные системы зоопарка работают в штатном режиме.

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