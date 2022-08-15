Тульский "Арсенал" - махчкалинское "Динамо" - ничья 1:1 Фото: материалы пресс-служб

Откровенно говоря, оружейники в домашней встрече показали, как умеют играть, и как играть не стоит. В рамках одного матча прошло как будто два разных — настолько отличались первый и второй тайм.

До перерыва «Арсенал» просто не хотел показать качественный футбол. Махачкалинское «Динамо», год назад выступавшее в ФНЛ-2, отодвинуло игру от своих ворот к штрафной Коченкова. Особой остроты дагестанцы не создали, но позиционные атаки, подкрепленные прессингом, вели со знанием дела. Оружейникам не хватало скорости и каких-то нестандартных решений. Разве что на 23-й минуте был интересный момент, когда Ткачев с передачи Алиева пробил с линии штрафной, но мяч все равно попал в соперника и ушел на угловой.

Гости же же свой шанс использовали максимально эффективно. На 35-й минуте арбитр назначил весьма опасный штрафной по центру примерно в восьми метрах от линии штрафной площади. Юсупов закрутил мяч мимо «стенки», а Коченков не допрыгнул. Как итоге, распечатали счет именно динамовцы – 0:1.

Во втором тайме команда туляков сменилась практически на треть - в проседавшую среднюю линию вышли три свежих игрока. Ставка, вероятнее всего, делалась на Кангву, который долго не играл из-за травмы, но сравнять счет удалось Яковлеву. Михаил пробил со средней дистанции, мяч от обороняющегося игрока изменил направление и оказался в сетке – 1:1. Гол выглядел закономерным развитием событий после перерыва. «Арсенал» явно прибавил в агрессии, на 48-й минуте Ткачев издали ударил в штангу, затем Мануйлов головой пробил в створ, но Хамхоев справился.

Оружейники, изменившие тактику, продолжили нагнетать давление. Мануйлов промедлил с ударом, хотя позиция в штрафной была идеальная. Тут же Хамхоев спас свою команду от удара Луценко, а Яковлев снова попал в штангу. То есть как бы моменты-то были, но... перетянуть удачу на свою сторону тулякам не удавалось. Более того, в компенсированные минуты Агабалаев убежал один на один с Коченковым, но Антон, к счастью, не позволил себя обыграть. По занавес так и вовсе арсенальцы получили право на угловой, почти все игроки команд оказались в пределах штрафной площади. Насыров подал, Яковлев замкнул, но гостей снова выручил Хамхоев.

Кстати, разочарованием встречи для болельщиков стала отмена автограф-сессии перед футбольным матчем. Конечно, об этом «Арсенал» заранее предупредил болельщиков в своей группе ВК. Но осадочек, как говорится, остался.

«Арсенал» - «Динамо» Махачкала - 1:1 (0:1)

Голы: Юсупов (35, 0:1), Яковлев (57, 1:1).

«Арсенал»: Коченков, Мануйлов, Большаков, Григалава, Насыров, Бакалюк (Кайнов, 46), Пантелеев (Яковлев, 46), Григорян (Янов, 60), Ткачев, Алиев (Э.Кангва, 46), Луценко (Аджоев, 81).

«Динамо»: Хамхоев, Шумахов, Алибеков, Халимбеков, Кагермазов, Красильниченко, Юсупов (Гаджиев, 37), Атабаев (Агабалаев, 63), Глушков, Магомедов (Исаев, 79), Дибиргаджиев (Вагидов, 63).

Предупреждены Бакалюк (7), Юсупов (31), Красильниченко (78), Исаев (80), Ткачев (88), Кагермазов (90+).

14 августа. Тула. Центральный стадион, 5242 зрителя. Судьи Роман Галимов (Улан-Удэ), Дмитрий Семенов (Петрозаводск), Федор Валявин (Саратов).