Николай Воробьев: Спортивные праздники объединяют людей разных возрастов

В честь Дня физкультурника на площади Ленина Тулы прошел массовый спортивный праздник.

В субботу, 13 августа в честь Дня физкультурника на площади Ленина Тулы прошел массовый спортивный праздник. В нем приняли участие активные жители города, члены и сторонники «Единой России», представители депутатского корпуса.

Участников праздника радовали и заряжали своими выступлениями представители спортивной школы олимпийского резерва «Спортивная гимнастика», отделения художественной гимнастики спортшколы «Триумф», других коллективов.

Далее прошла церемония награждения земляков, внесших особый личный вклад в развитие физкультуры и спорта, в пропаганду здорового образа жизни.

В чествовании представителей спортивных организаций приняли участие секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев, министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев, заместитель председателя Тульской городской Думы, руководитель фракции «Единой России» Алексей Ионов и другие.

- Спортивные праздники объединяют людей разных возрастов, дарят отличное настроение, энергию, – подчеркнул Николай Воробьев. – «Единая Россия» традиционно поддерживает массовые спортивные мероприятия, помогая в организации и инициируя семейные эстафеты, марафоны здоровья, турниры и состязания. Важно показывать пример здорового образа жизни подрастающему поколению, гордиться достижениями наших великих спортсменов, приобщать к занятиям спорта молодежь и людей старшего поколения. Мы от души благодарим тренеров, ветеранов спорта, общественников, возрождающих дворовые, любительские команды, создающие клубы и секции – за физическое и нравственное воспитание детей, за будущих чемпионов и новые победы. В рамках наших партийных проектов «Единая Россия» в Тульской области была и будет активным участником, организатором спортивных мероприятий. Поддержка таких инициатив имеет большое значение для развития спорта высоких достижений и массовой физкультуры.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев.

– Тула во все времена славится спортивными традициями. На нашей земле выросло не одно поколение выдающихся чемпионов, чьи имена известны во всем мире, – отметил Алексей Ионов. – Тульские тренеры сегодня воспитывают достойную смену. Благодаря спорту тысячи мальчишек и девчонок обрели цель в жизни.

- Мы собрались, чтобы вместе зарядиться отличной энергий, позитивом и еще раз продемонстрировать сплоченность в важном и полезном деле – приобщении земляков к занятиям массовым спортом, – говорит заместитель секретаря городского отделения «Единой России», депутат Тульской городской Думы Дарья Герасимова. – Программы по активному долголетию для людей старшего поколения, вовлечение в спортивную жизнь молодежи – важнейшие направления партийной работы, народной программы «Единой России» и ее приоритетных партийных проектов.

В празднике спорта также приняли участие руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Олег Иванов, активисты волонтерского центра партии, команды МГЕР-71, депутат Надежда Козьякова, заместитель главы администрации города Тулы по социальной политике, член местного политсовета партии Инесса Фельдман, другие представители городского отделения «Единой России» - соорганизатора главного события в честь Дня физкультурника.

Перед участниками праздника выступили представители спортивной школы олимпийского резерва «Спортивная гимнастика», отделения художественной гимнастики спортшколы «Триумф» и другие.

Церемонию награждений украсили выступления Федерации роллер-спорта Тульской области, спортивных школ и клубов города. Хороший заряд бодрости всем участникам праздника подарила разминка от «Фитнес-парка».

Заряд позитива и положительной энергии на празднике получил каждый

В рамках Дня физкультурника на площади Ленина развернулись интерактивные площадки, где каждый мог найти занятие по душе. Мастер-классы и конкурсы, показательные выступления клубов единоборств, чир-спорта и многое другое. Были организованы веселые конкурсы, семейные эстафеты и мастер-классы по хоккею, шахматам, тхэквондо, фехтованию. По традиции состоялись соревнования по футболу, беговелоспорту, лазертагу, тяжелой атлетике, городкам, силовому экстриму, шашкам и популярной среди старшего поколения скандинавской ходьбе.

- С утра уже прошла три тысячи шагов от дома до площади, – поделилась своими сегодняшними результатами член партии «Единая Россия», тулячка Галина Ракитина. – Всегда стараюсь быть в движении, участвовать во всех спортивных и культурно-массовых мероприятиях. Пою частушки, веселю народ, дарю радость людям и веду здоровый образ жизни – в этом и есть секрет активного долголетия. Спасибо организаторам за такой замечательный праздник!