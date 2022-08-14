15 августа в Туле без электричества останутся десятки домов Фото: Игорь КОПЫТОВ

Электричество отключат по следующим адресам:

с 09:00 до 17:00 - кв-л М. Гончары, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20; Рязанская, 22; ул. С. Ковалевской, 16-24 (чётн.), 17 (нечётн.); пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 4-18 (чётн.); ул. Глушанская, 2-10 (чётн.), 1-а, 10-а, 1-13 (нечётн.); 1-й Яблочковый пр-зд, 2-23; 2-й Яблочковый пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.); 3-й Яблочковый пр-зд, 2-12 (чётн.); пер. Бородинский, 1-21 (нечётн.); ул. Яблочкова, 74, 76; ул. Щепкина 1-21 (нечётн.), 21-а, 21-б, 1-а; ул. Газовая 30, 32, 34; ул. Ермоловой 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.); ул. Верещагина 1-21 (нечётн.), 2-а, 1-а, 1-б, 1-в, 2-22 (чётн.), 8-а, 7-а, 1-г; ул. Коксовая 31, 33, 35, 38, 40, 44, 46, 48; пр-зд Верещагина 1-7; Епифанское ш. 27-35 (нечётн.);

с 13:00 до 16:00 - ул. Кауля, 76-102 (чётн.), 45 к.1, 45 к.2, 47 к.1; ул. П. Алексеева, 68-76 (чётн.), 55-а-59-а (нечётн.); ул. Р. Лизинского (Дивизионная), 1-35 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Л. Толстого, 77.