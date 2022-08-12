Николай Воробьев: «Диктант Победы» из года в год объединяет всех, кто гордится историей своей страны

Регистрация участников открыта на сайте международной акции «Единой России».

Форма для заполнения и выбора площадки доступна на главной странице сайта

Для её заполнения нужно выбрать площадку на карте, кликнуть на кнопку «Записаться здесь» и следовать инструкции.

В настоящее время идёт активная подготовка к проведению «Диктанта Победы-2022», до которого осталось немногим более трёх недель, отметил координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информации Александр Хинштейн.

«С каждым днём увеличивается число площадок акции. Напомню, что в прошлом году в рамках акции было организовано более 16,5 тысяч площадок. Интерес к Диктанту растёт, и сегодня число площадок уже составляет более 17,5 тысяч», – подчеркнул он.

Александр Хинштейн обратил внимание на то, что многие сторонние организации выходят с инициативой по самостоятельной организации площадок проведения.

«Таким образом, создаются все условия, чтобы как можно больше желающих в этом году смогли принять участие в «Диктанте Победы», проверить свои знания по истории нашей страны, узнать какую-то новую информацию о подвигах наших предков», – резюмировал он.

Также на сайте доступна форма заявки для волонтёров, желающих принять участие в организации мероприятия и помощи на площадках в день «Диктанта Победы».

Международная акция «Единой России» «Диктант Победы» состоится 3 сентября. Традиционно акция пройдет при поддержке «Волонтёров Победы», Росгвардии, Минобороны, МВД, МЧС.

- По количеству локаций для написания «Диктанта Победы» в этом году Тульская область вошла в число российских лидеров, – отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Николай Воробьев. – На территории региона будет задействовано более 870 площадок: они откроются в стенах сельских и районных домов культуры, в школах, спортивных организациях и учреждениях культуры. Традиционно центральной площадкой акции станет зал славы Тульского государственного музея оружия. Ожидается, что на вопросы исторических тестов в режиме оффлайн ответят более 38 тысяч жителей области. Это студенты и школьники, общественники и депутаты, представители силовых структур региона, а также воинских частей.

Акция «Диктант Победы» из года в год объединяет всех, кто гордится историей своей страны, ее героическим прошлым, связанным с событиями Великой Отечественной войны.