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Политика12 августа 2022 6:26

Тулу посетил с закрытым визитом министр обороны России Сергей Шойгу

Рабочая поездка затронула ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса
Игорь КОПЫТОВ
Тулу посетил с закрытым визитом министр обороны России Сергей Шойгу

Тулу посетил с закрытым визитом министр обороны России Сергей Шойгу

Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области Сергей Шойгу проверил выполнение ГОЗа Конструкторским бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова, где вместе с главой региона Алексеем Дюминым осмотрел производственные линии, на которых осуществляется сборка легкобронированной военной техники.

Также Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на «Научно-производственном объединении «СПЛАВ», где ему была продемонстрирована работа испытательного центра и производственных лабораторий предприятия.

Министр обороны провел рабочие совещания с руководством предприятий и профильных органов военного управления.

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