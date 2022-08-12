Тулу посетил с закрытым визитом министр обороны России Сергей Шойгу Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области Сергей Шойгу проверил выполнение ГОЗа Конструкторским бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова, где вместе с главой региона Алексеем Дюминым осмотрел производственные линии, на которых осуществляется сборка легкобронированной военной техники.

Также Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на «Научно-производственном объединении «СПЛАВ», где ему была продемонстрирована работа испытательного центра и производственных лабораторий предприятия.

Министр обороны провел рабочие совещания с руководством предприятий и профильных органов военного управления.