Евгений Марков процесс расторжения контракта с тульским «Арсеналом» проводит через РФС Фото: материалы пресс-служб

28-летний футболист добивается расторжения контракта с тульским футбольным клубом «Арсенал» через Российский футбольный союз. Марков уже направил заявление в палату по разрешениям споров. Претензия заключается в том, что его не включают в заявку, пока он якобы не согласится на понижение зарплаты в три раза.

Сейчас Евгений Марков покинул Тулу и расположение клуба.

По некоторым данным к Маркову проявляют интерес сразу несколько команд РПЛ, в частности, «Торпедо».