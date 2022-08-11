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Спорт11 августа 2022 7:50

Евгений Марков процесс расторжения контракта с тульским «Арсеналом» проводит через РФС

Нападающий подал заявление в палату по разрешению споров
Игорь КОПЫТОВ
Евгений Марков процесс расторжения контракта с тульским «Арсеналом» проводит через РФС

Евгений Марков процесс расторжения контракта с тульским «Арсеналом» проводит через РФС

Фото: материалы пресс-служб

28-летний футболист добивается расторжения контракта с тульским футбольным клубом «Арсенал» через Российский футбольный союз. Марков уже направил заявление в палату по разрешениям споров. Претензия заключается в том, что его не включают в заявку, пока он якобы не согласится на понижение зарплаты в три раза.

Сейчас Евгений Марков покинул Тулу и расположение клуба.

По некоторым данным к Маркову проявляют интерес сразу несколько команд РПЛ, в частности, «Торпедо».

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