«СПЛАВ» силы духа и спорта

Работники НПО «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева в шестой раз приняли участие в уникальном проекте Госкорпорации «Ростех» по спортивным единоборствам. Концепция «Ударной десятки» основана на таких корпоративных ценностях, как: активность, целеустремленность, сила, развитие и здоровый образ жизни. Партнером проекта выступила «Академия бокса».

Целью данного спортивного турнира является массовое вовлечение работников промышленных предприятий в занятия физической культурой и спортом. Поэтому с 2017 года «Ударная десятка» объединяет тысячи людей по всей стране, и с каждым годом к соревнованиям присоединяется все больше сотрудников оборонных предприятий.

Подарки — всем!

- Наше научно-производственное объединение уделяет большое внимание развитию любительского и профессионального спорта. Только в этом году сборная предприятия завоевала 94 медали разного достоинства на всероссийских соревнованиях, проводимых «Ростехом». Поэтому мы с радостью принимаем на «СПЛАВе» этот замечательный проект - великолепную инициативу Госкорпорации «Ростех» и лично Сергея Викторовича Чемезова. С каждым новым сезоном выше уровень организации, больше участников, ярче и зрелищнее боксерские бои, - подчеркнул, открывая соревнования, генеральный директор НПО «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева Александр Смирнов. - Благодаря «Ударной десятке» многие заводчане больше внимания стали уделять здоровому образу жизни и посещать тренировки. Секция бокса, которая возродилась на предприятии в этом году, пользуется большой популярностью. Хочу поблагодарить всех, кто не побоялся проверить свои силы и побороться за ценные призы. Участвуйте, будьте здоровы и пусть победит сильнейший!

Генеральный директор НПО «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева Александр Смирнов Фото: Игорь КОПЫТОВ

Почти три тысячи сотрудников «СПЛАВа» решили проверить свои физические возможности. Памятные подарки в этот день получили все без исключения участники, а победители в каждой номинации были отмечены денежной премией. Лучшие же из лучших завоевали путевку на гранд-финал в Москву.

Настоящие богатыри

По традиции, турнир включал в себя соревнования по боксу и чемпионат по силе и серии ударов. И если на ринг вышли пять пар участников — воспитанников местной секции бокса, то вот к грушам-силомерам с раннего утра и до самого окончания праздника выстроилась нескончаемая очередь. Вне зависимости от пола, возраста, весовой категории и занимаемой должности, каждый пытался показать максимальный результат.

Турнир на силу удара Фото: Игорь КОПЫТОВ

Среди мужчин в силе удара в возрастной категории до 50 лет и старше 50 лет самыми сильными оказались Андрей Частухин (598 кг) и Александр Аникеев (340 кг) соответственно, а среди женщин –Татьяна Сергеева (212 кг) и Наталья Москаленко (147 кг). В серии ударов лучшими стали Александр Бобков (16 700 кг) и Альберт Реденков (16 430 кг). Победители среди женщин — Нина Штирц (9 626 кг) и Наталия Панова (4 900 кг).

Татьяна Сергеева, специалист выставочного отдела Фото: Игорь КОПЫТОВ

Татьяна Сергеева, специалист выставочного отдела:

- В «Ударной десятке» я уже третий раз участвую, нравится организация турнира и, конечно же, подарки. В прошлом году в «Силе удара» среди женщин мне удалось занять второе место. В этом — победить. Считаю, что такие праздники спорта не только приобщают наших сотрудников к здоровому образу жизни, но и сплачивают коллективы различных подразделений, дают почувствовать, что все мы одна команда!

Встречи на ринге

В рамках турнира по боксу состоялось 5 боев, в том числе один женский. В весе до 70 кг между Евгением Лыжиным и Андреем Шерашовым зафиксирована ничья, так же, как и в категории тяжеловесов между Евгением Грачевым и Сергеем Козловым. В категории до 80 кг сильнее оказался Александр Калинкин, среди спортсменов до 90 кг — Борис Куприянов. В поединке среди представительниц прекрасного пола в весовой категории до 65 кг на ринге встретились Татьяна Киселева и Ольга Безуглая. Итог - боевая ничья.

Сергей Дроздов, токарь Фото: Игорь КОПЫТОВ

Один из участников турнира - токарь Сергей Дроздов признался, что нисколько не огорчен поражением - главное, вышел на ринг, опробовал себя в бою:

- На «СПЛАВе» я работаю полтора года, но особо спортом не увлекался. В нашем спортивно-оздоровительном центре ходил в тренажерку, да и то не регулярно. Попробовал себя в футболе, но тоже как-то не сложилось. А тут открыли секцию бокса: пришел, попробовал и понял — это мое! Три месяца занятий — и вот я впервые участвую в соревнованиях. Оценивал свои шансы как пятьдесят на пятьдесят. В этот раз больше повезло моему товарищу — Саше Калинкину. Есть повод готовиться интенсивнее и взять реванш.

На боксерском ринге Фото: Игорь КОПЫТОВ

Слово - организаторам

С каждым годом проведение «Ударной десятки» на тульском «СПЛАВе» демонстрирует все более высокий уровень — как в плане организации, так и подготовки участников. В этом уверен генеральный директор «Академии бокса» Олег Жадобин:

- Проект Госкорпорации «Ростех», запущенный по личной инициативе Сергея Чемезова — а он и сам мастер спорта по боксу — отличный способ популяризации этого вида спорта. Недаром турнир состоит из двух частей. В первой, на силу удара, может принять любой неподготовленный человек. Наши специалисты обучают в процессе соревнования основам бокса — как правильно нанести удар.

Генеральный директор «Академии бокса» Олег Жадобин Фото: Игорь КОПЫТОВ

Вторая часть рассчитана уже на тех, кто имеет хотя бы минимальную подготовку. И знаете, за годы проведения «Ударной десятки» многие участвуют уже не раз, показывая все более и более профессиональные результаты. Уровень спортсменов растет — это отмечают даже звезды бокса, которые приезжают на гранд-финал. Значит, свою задачу проект выполняет.

Иван Денисов, руководитель проекта:

- Я несколько лет работал на «СПЛАВе» инженером-конструктором и лишь в прошлом году взял бразды правления проектом. До этого у нас на предприятии были спортсмены-боксеры, которые участвовали и занимали призовые места на корпоративных турнирах, но особой популярностью этот вид спорта как-то не пользовался. Ситуация разительно изменилась с приходом нового тренера. Прошло всего три месяца, и теперь в секции занимается больше двух десятков человек, и это явно не предел. Сегодня они показали на ринге, чему успели научиться за это время.

Иван Денисов, руководитель проекта Фото: Игорь КОПЫТОВ

То, что бокс на «СПЛАВе» переживает второе рождение согласен Сергей Соколов. В рабочее время он токарь 6 разряда, а после смены тренер по боксу:

- В юном возрасте я и сам занимался этим видом спорта. К сожалению, получил травму, не успел достичь тех результатов, о которых мечтал. Но у меня были замечательные наставники, многому меня научившие. Поэтому, когда мне предложили позаниматься с ребятами, я без раздумий согласился и стал делиться опытом. Результат — налицо: сегодня в секции занимаются восемнадцать парней и трое девчонок. Каждый месяц к нам присоединяются еще два-три новых человека. Я уверен, люди, которые приходят в бокс, не боятся удара, они и в жизни более уверенно идут к своей цели.

Сергей Соколов, тренер по боксу Фото: Игорь КОПЫТОВ

Региональный отборочный турнир «Ударная десятка» завершился. Победители и призеры определены — их ждет борьба за награды с коллегами по Госкорпорации «Ростех» на гранд-финале в декабре. А в памяти всех сотрудников «СПЛАВа» этот день останется как настоящий праздник силы духа и спорта.