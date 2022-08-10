Тульский десант рассказал о работе медотрядов на Украине Фото: СОЦСЕТИ

Водитель-саниструктор хирургического отделения тульского аэромобильного медицинского отряда 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии Вадим Ярославский рассказал об опасностях своей работы. Он участвует в спецоперации на Украине с первых дней. Представлен к награде — Орден Мужества.

В частности, он признался, что в первый раз видел, чтобы врачи делали операции лежа, когда привезли раненых и начался минометный обстрел: «Они в палатке лежа делали операции. Даже в автоперевязочную не стали заносить... Они все делали в броне и в каске. Вот это удивительно, конечно.