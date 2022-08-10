Сахарных да сливочных дел мастер! Фото: Игорь КОПЫТОВ

Небольшое производство расположено в черте города Тулы, но то, что здесь делают — прессованный сахар-рафинад с натуральными добавками и крем-сливки для кондитерской промышленности - знают покупатели уже далеко за пределами региона.

- Ранее я построил с нуля достаточно успешный бизнес по изготовлению эксклюзивных корпоративных подарков, но короновирус внес серьезные коррективы в его доходность и эффективность. - рассказывает генеральный директор Алексей Румянцев. – И по счастливому стечению обстоятельств мне предложили возглавить и развивать некогда успешное промышленное производство сахара и сливок. На тот момент оборудование было остановлено и законсервировано, персонал находился в отпуске или покинул предприятие. Задача предстояла сложная, но очень интересная. Меня поддержали в данном решении семья и близкие. Удалось вернуть ключевых сотрудников предприятия. Почти полгода ушло на восстановление производства — практически с августа и по декабрь прошлого года здесь все ремонтировали, готовили к работе по современным стандартам пищевого производства. А с 1 января первая продукция уже вышла на рынок.

Генеральный директор Алексей Румянцев Фото: Игорь КОПЫТОВ

Сейчас ООО «АРМАДА СБ» выпускает под брендом «Дядя Тула» прессованный рафинад нескольких видов фасовки: классический сахар - 1 килограмм и 500 граммов, а также 12 видов сахара в упаковке по 330 граммов с разнообразными натуральными вкусовыми добавками - корицей, кокосом, ванилью, женьшенем, прополисом, боярышником, черной смородиной и другими. Ассортимент постоянно развивается и расширяется: сейчас идут работы над запуском новых вкусов.

Кстати, в каждой пачке сахара для покупателя есть сюрприз - карточка с приятным предсказанием. Маркетинговый ход, очень понравившийся покупателю, придумал один из работников компании.

- Мы сейчас работаем на 60% от наших производственных возможностей. Мощности линий позволяют производить порядка 480 тонн в месяц обычного рафинада, - подчеркивает коммерческий директор Дмитрий Кудрявцев. - Безусловно, на сбыте продукции и закупке сырья сказываются ценовые колебания на рынке, но гибкая коммерческая политика предприятия позволяет нивелировать эти колебания.

Коммерческий директор Дмитрий Кудрявцев Фото: Игорь КОПЫТОВ

Мы хорошо отработали в весенний скачок цен, когда закупка сырья превышала стоимость нашей готовой продукции на полке. Да и само производство сахарного песка в нашей стране носит сезонный характер. Кстати, сегодня в Тульской области действующих сахарных заводов нет, так что сырье мы закупаем в Липецке, Орле, сохраняя при этом невысокую себестоимость продукта.

Наша гордость - сахар со вкусовыми добавками. Все добавки — исключительно натуральные: покупаем их только у проверенных поставщиков или изготавливаем в собственной лаборатории. Все сырье и ингредиенты проходят тщательную проверку в лаборатории качества. Корицу, например, вывариваем самостоятельно, стараемся совершенствовать рецептуру, улучшать цвет, вкус и запах. В нашей продукции абсолютно точно нет никаких красителей и искусственных ароматизаторов.

Сливки ООО «АРМАДА СБ», известные на рынке под брендом «РосКрем» широко применяются в кондитерской промышленности. Изготавливаются на израильской линии по немецкой технологии на основе пальмоядрового масла. В их составе нет молочного белка, что безопасно для тех людей, у которых есть непереносимость лактозы. Сливки «РосКрем» высокотехнологичные, отлично взбиваются и смешиваются с сиропами и различными добавками, фондами, держат объем и, главное, имеют высокие органолептические и вкусовые показатели.

Производство в этом направлении ООО «АРМАДА СБ» также рассчитано на 450-480 тонн в месяц. И спрос уже достаточно высок. Продукт входит в ТОП-4 крупных российских производителей.

- Наш тульский продукт мы продаем далеко уже за пределами региона. Налажены поставки по всей России, - говорит Алексей Румянцев. - Конечно, и в Тульской области находим рынки сбыта. Например, присутствуем уже в местной сети «Спар», ведем переговоры с «Магнитом». Для эффективного продвижения и работы с розничными сетями хорошим подспорьем для нас является участие в программе «Сделано в Тульской области» и помощь регионального центра «Мой бизнес». Участвуя в данном проекте, мы смело заявили о себе как о региональном производителе, который несет полную ответственность за качество своей продукции, поддерживает качество и славу тульского продукта. Правительство региона оказывает нам поистине бесценную поддержку: организует участие в выставках, ярмарках, софинансирует часть наших затрат.

Для такого молодого производства, как наше, важно сотрудничество в поиске новых рынков сбыта, в том числе и за рубежом. Об экспортном направлении мы задумывались сразу, предусмотрев наличие на упаковке описания на иностранных языках. Мы сразу согласились на предложение «Мой Бизнес» принять участие в программах поддержки выхода на экспорт. Участвуя в программе «Сделано в Тульской области» для нас открываются новые рынки для реализации продукта и новые горизонты в развитии.