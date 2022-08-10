ЖК «Новая Тула» - новое качество жизни

Проект назван «Новая Тула» не случайно: здесь не просто строят жилье, а создают новое комфортное пространство для жизни.

Накануне Дня строителя мы встретились с генеральным директором компании-застройщика ООО «СЗ «Три Эс Новая Тула» Сергеем Горшениным.

- Сергей Викторович, поздравляем вас с приближающимся профессиональным праздником! Расскажите немного об истории компании, строящей микрорайон «Новая Тула». Насколько нам известно, за ее плечами серьезный опыт работы в других регионах, в том числе и в столичном.

- За поздравление большое спасибо! Что касается истории нашей компании, вы правы - в отрасли мы не новички. Все началось в 2010 году с компании «Премьера», строящей недвижимость в Ульяновске. Были возведены несколько жилых микрорайонов, в том числе ЖК «Грин Парк» и ЖК «Семья». В настоящее время на продажу выставлены последние квартиры в ЖК «Свобода», ЖК «Юго-Западный» и ЖК «Экосити». Этот период нашей истории можно обозначить одной фразой - активное строительство. Знаковым стал 2018 год, когда география присутствия компании расширилась до Москвы (тогда и появилось название «3S GROUP»). В настоящее время в столичном регионе сданы два крупных жилых комплекса комфорт-класса «Талисман»: на Дмитровском шоссе и на Водном. Строится третий - на бульваре Рокоссовского. В 2021 году мы вошли еще в два новых региона: приступили к строительству жилого комплекса в Нижнем Новгороде и реализации проекта ЖК «Новая Тула».

Микрорайон рассчитан на 26 тысяч человек, всего здесь будет построено 770 тысяч кв. м жилья.

- Почему выбор пал именно на наш регион?

- Увидели здесь большие перспективы, нашли понимание и поддержку со стороны правительства региона, заинтересованность власти в реализации данного проекта. На самом деле, очень многое зависит от руководства области: с приходом губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина Тульский регион стабильно развивается, растет во всех смыслах, акцент сделан не на точечную застройку, а на комплексное освоение территории. Проект «Новая Тула» является именно таким - масштабный, обеспеченный всей необходимой инфраструктурой.

Кроме этого, свою роль при выборе региона сыграли продуманная логистика, небольшая удаленность от Москвы, транспортная доступность.

Разрешение на строительство 1-й очереди (28 тыс. кв.) получено в августе 2021 года. Срок сдачи - второй квартал 2023 года.

- Сергей Викторович, можно представить нашим читателям основные характеристики «Новой Тулы» в цифрах?

- Конечно. Микрорайон рассчитан на 26 тысяч человек, всего здесь будет построено 770 тысяч кв. м жилья. Разрешение на строительство 1-й очереди (28 тыс. кв.) мы получили в августе 2021 года. Срок сдачи - второй квартал 2023 года. Готовность объекта на сегодня – 45%. Порядка десяти квартир будут выделены региону на социальные нужды. Сейчас ведется проектирование первого детского сада на 240 мест, земельный участок под него уже выделен и передан на рассмотрение в правительство. В целом в микрорайоне запланировано строительство пяти детских садов, двух школ, поликлиники, аптек, магазинов, салонов красоты, пожарного депо, почтовых отделений.

Но подчеркну, что самое главное все-таки не масштаб, а качество строящегося здесь жилья. Наш проект назван «Новая Тула» не случайно: мы строим не просто жилье, а новое комфортное пространство для жизни. Экологически чистый район в 15 минутах от центра города, идеальное место для семей с детьми и тех, кто хочет жить вдали от городского шума. В микрорайоне будут созданы просторные общественные территории, в частности «двор без машин», скверы, парки, множество детских и спортивных площадок, плейхабы.

В микрорайоне запланировано строительство пяти детских садов, двух школ, поликлиники, аптек, магазинов, салонов красоты, почты, пожарного депо.

- Проект «Новая Тула» находится на особом контроле правительства региона, что, безусловно, добавляет уверенности для покупателей. Чем обусловлено такое внимание?

- В апреле строящийся ЖК «Новая Тула» посетил губернатор Тульской области. Алексей Геннадьевич Дюмин остался доволен ходом строительства. Хочу выразить ему огромную благодарность за реальную поддержку и оказание помощи в обеспечении микрорайона инженерной инфраструктурой.

А внимание к нашему проекту обусловлено тем, что для реализации и строительства инженерной инфраструктуры в «Новой Туле» при непосредственной поддержке и участии регионального правительства было получено финансирование со стороны специализированного общества проектного финансирования (СОПФ). Этот инструмент позволяет направить денежные потоки из финансового сектора в реальный. Достигнутое правительством Тульского региона соглашение – первое в России.

Говоря о внимании к нашему объекту, можно отметить и то, что заявленные объемы строительства являются весомыми показателями вводимого жилья в Тульском регионе.

Экологически чистый район в 15 минутах от центра города, идеальное место для семей с детьми и тех, кто хочет жить вдали от городского шума.

- В прошлом году Тульская область при участии института развития «ДОМ.РФ» стала пилотным регионом по использованию механизма инфраструктурных облигаций. Какие возможности это дает?

- Да, действительно. Тульский регион первым в стране заключил договор займа на 3,7 млрд рублей. Этот механизм реализуется при финансировании строительства микрорайона «Новая Тула». За счет облигаций в жилом комплексе создадут инженерную инфраструктуру, построят два детских сада на 500 мест и школу на 1100 мест. - Сергей Викторович, спасибо за беседу! Успехов в реализации всех намеченных целей!

ООО «СЗ «Три Эс Новая Тула»

Офис продаж: г. Тула, ул. Благовещенская, 6, тел. (4872) 52-00-02.

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