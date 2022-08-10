Николай Афанасьев: Идем к тридцатилетию уверенно и на позитиве

Один из глобальных и развивающихся проектов "Внешстроя" – ЖК «Авион».

С 1993 года предприятие реализует масштабные проекты комплексного освоения территорий, строит объекты социальной инфраструктуры, участвует в госпрограмме по переселению из ветхого и аварийного фонда, строит для детей-сирот. За это время построено 140 коммерческих и социальных объектов общей площадью более 600 000 кв. м.

В преддверии Дня строителя мы побеседовали с генеральным директором АО СЗ «Внешстрой» Николаем Афанасьевым.

Премию "Тульский бренд-2021" Николаю Афанасьеву вручил глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев.

Итоги, за которые не стыдно

- Николай Петрович, год перевалил за середину, уже можно подвести предварительные итоги?

- Можно, и подводить их нам не стыдно. Главное - сохранился коллектив - несмотря на пандемию, внешние обстоятельства и неразбериху с ценами на стройматериалы. В производственных объемах мы «не упали», с положительным балансом закончили предыдущий год.

Санкции, конечно, мимо нас не прошли, но ситуацию удалось стабилизировать: активно идет процесс импортозамещения в сегменте газовых котлов, запорной арматуры, насосного оборудования и др. Ни про один объект мы не можем сказать, что не в состоянии его довести до завершения.

За I полугодие 2022 года прибыль невеликая, но есть, что дает возможность продолжать приобретение нового оборудования, машин, мехинизмов.

Положительную динамику показывает и сотрудничество с руководством региона: в непростое время мы продолжаем работать над переселением людей из ветхого аварийного фонда. В рамках программы в Богородицке заканчиваем большой дом – около 9 000 кв. м жилья, начато строительство второго дома. Руководство области помогает подвести туда водопровод за счет бюджетных средств, содействует в электроснабжении.

Решается вопрос о строительстве социального жилья (3 дома) для детей-сирот в пос. Плеханово. Мы не отходим от традиций, занимаясь объектами социальной сферы: в прошлом году в кратчайшие сроки, за 9 месяцев запроектировали и построили детский садик на Красноармейском проспекте, 16. Сейчас нам доверили достроить детсад на 240 мест в Юго-Восточном микрорайоне, также будем достраивать (после обанкротившегося застройщика) детсад на пр. Ленина, 58.

Наше предприятие всегда было и будет социально ориентированным. И вот почему: когда ты помогаешь решать важные в человеческом плане задачи, участвуешь в социальных программах, остальные строящиеся объекты получают дополнительный импульс для реализации.

Строительство ЖК "Авион" идет согласно намеченному графику.

Там, где хочется жить

- Как дела в сегменте коммерческого строительства?

- Один из наших глобальных и развивающихся проектов – ЖК «Авион», расположенный в северной части Тулы в мкр. Красные ворота. Это место является экологически чистым, рядом нет ни одного вредного производства.

Общая площадь земельного участка, предназначенного под застройку, - 65 га. «Авион» находится рядом с ул. Октябрьской, это обеспечивает транспортную доступность. Освоение территории будет поэтапным. Каждый из этапов строительства - это свой квартал с отдельным въездом и выездом, оснащенный дворовыми территориями и парковочными местами, имеющий свою архитектурно-планировочную структуру: облик зданий индивидуальный и современный. В ЖК «Авион» планируется построить 2 детских сада, 2 школы, торговый центр. Для жителей будут созданы игровые площадки для разных возрастных групп, места отдыха. На первых этажах домов будут магазины, аптеки, парикмахерские, что позволит жителям получить весь спектр услуг, не покидая пределы жилого комплекса. Так что, ЖК «Авион» - открытие для тех, кто ценит жизнь в городе и любит чистый воздух.

Руководство области выделило нам серьезные субсидии на строительство энергопитающего центра и распределительных сетей для данного микрорайона и прилегающих территорий. Микрорайон теперь заживет полной жизнью, он обеспечен всеми энергоресурсами, канализованием, чистой водой, в которой минимальное количество железа по сравнению с другими городскими водоводами. Можно здесь и дальше строить - думаю, не менее 50 000 кв. м ежегодно.

Начали проектирование застройки мкр. в Пролетарском округе в районе Веневского шоссе, продолжаем работать в пос. Скуратово: строим там уже третью очередь. Хороший микрорайон получается: рядом знаковое место – усадьба Л. Н. Толстого Ясная Поляна. Здесь нас тоже поддержал регион: профинансировано подведение канализационного коллектора и водовода. Но Скуратово для нас не совсем коммерческий проект: мы там уже строили дома для детей-сирот и переселенцев из ветхого аварийного фонда.

Наш девиз – надежность, качество, профессионализм. Идем к тридцатилетию уверенно и на позитиве!

В преддверии профессионального праздника хочу пожелать всем строителям плодотворной работы, интересных идей, удачных проектов и, конечно, здоровья и финансового благополучия!

Весной этого года стартовали продажи квартир в 4-ом доме ЖК "Авион".

АО СЗ «Внешстрой»: Тула, ул Демидовская плотина, дом 27, тел. (4872) 40-11-11.

www.vneshstroi.ru

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