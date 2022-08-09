Роспотребнадзор расширил список разрешенных зон отдыха в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

- средний пруд Центрального парка культуры и отдыха имени П.П.Белоусова;

- Урванский водоем в Новомосковске;

- «Плазма-Акватория» в Донском;

- Трестовский пруд в Узловой;

- пляж «Веневка» в поселке Метростроевский;

- пляж «Вороньи Выселки» в Кимовском районе;

- зоны отдыха «Ильинка», «Хомяковские поляны», пляжи №№1, 2 на реке Воронка в Туле,

- водоем «Голубая вода» в Донском;

- пруд РОС в Богородицке;

- городские пляжи на реке Красивая Меча в Ефремове, на улицах Береговой и Карла Маркса;

- зона отдыха «Обидимо» в селе под Тулой;

- пляж «Стрельцы» на Пронском водохранилище;

- открытый плавательный бассейн в мкр. Сокольники Новомосковска;

- зона отдыха «Лука» на Пронском водохранилище, села Гремячее в Новомосковске;

- водоем «Тростниковка» в селе Спасское Новомосковска;

- пляж в деревне Яблонево Каменского района;

- зона отдыха «Петровский» в Туле;

- зона рекреации на реке Воронка «Парк-отель» «Грумант», в Щекинском районе;

- пляж на реке Красивая Меча в деревне Толбузино Воловского района;

- пляж на пруду села Волчья Дубрава Тепло-Огаревского района;

- пляжи «Песчаная коса» и «Дорогонка» в Одоевском районе,

- бассейн в селе Архангельское Каменского района;

- Стадионный проезд там же;

- пляж на пруду в парковой зоне р.п.Первомайский Щекинского района;

- зона рекреации пляж ЛОП «Шахтер» на Оке, в селе Бунырево под Алексином;

- пляж на реке Упа в селе Нарышкинское Тепло-Огаревского района;

- пляж «Ассоль» на Оке в Алексине;

- пляж на реке Плава по улице Красная в Плавске;

- пляж «Орловский» на берегу Дона в Куркинском районе, на северо-восточной окраине н.п.Орловка;

- пляж на пруду села Красное в Плавском районе;

- Щекинское водохранилище в Советске;

- пляж «Байкал» на пруду в Суворове;

- пляж «Городской» в Суворове, южной части Черепецкого водохранилища;

- пляж МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Ласточка» на реке Красивая Меча в Ефремове, село Вязово;

- пляж в поселке Дубна, на ул.50 лет ВЛКСМ, зона отдыха «Старина» на пруду в селе Малые Озерки Щекинского района;

- пляж «Плетенка плюс» на Оке в поселке Велегож Заокского района;

- пляж «Гущино» в той же деревне, пляж «Владимир» в деревне Балево, пляж «Зареченский» поселка Центральный, пляж «Песоченский» в том же поселке, в Суворовском районе;

- пляж на больничном пруду села Лужное и пляж на пруду деревни Якшинские выселки Дубенского района.

А зону отдыха на пруду деревни Сергеевка Белевского района, напротив, признали непригодной для купания из-за мутной воды.