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Спорт9 августа 2022 6:20

Тульский «Арсенал» на выезде уступил «Балтике» - 0:1

Команда потерпела первое поражение в сезоне
Игорь КОПЫТОВ
Тульский «Арсенал» на выезде уступил «Балтике» - 0:1

Тульский «Арсенал» на выезде уступил «Балтике» - 0:1

Фото: материалы пресс-служб

В матче четвертого тура Первой лиги тульский «Арсенал» на выезде в Калининграде проиграл «Балтике» со счетом 1:0 в пользу хозяев.

На 49-й минуте получил Кирилл Панченко, и в результате практически весь второй тайм туляки провели в меньшинстве. На 75-й минуте Владислав Лазарев головой переправил мяч в сетку ворот Михаила Левашова.

В пятом туре «Арсенал» дома сыграет против махачкалинского «Динамо». Матч состоится 14 августа.

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