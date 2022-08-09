Тульский «Арсенал» на выезде уступил «Балтике» - 0:1 Фото: материалы пресс-служб

В матче четвертого тура Первой лиги тульский «Арсенал» на выезде в Калининграде проиграл «Балтике» со счетом 1:0 в пользу хозяев.

На 49-й минуте получил Кирилл Панченко, и в результате практически весь второй тайм туляки провели в меньшинстве. На 75-й минуте Владислав Лазарев головой переправил мяч в сетку ворот Михаила Левашова.

В пятом туре «Арсенал» дома сыграет против махачкалинского «Динамо». Матч состоится 14 августа.