Тульский десантник получил тяжелое ранение, спасая товарища из-под обстрела

Военнослужащий 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской краснознаменной ордена Кутузова дивизии ВДВ, уроженец Волгограда Вадим Сологубов, спасая товарища, получил тяжелое ранение.

Замкомвзвода находился на Донбассе с начала спецоперации. Во время освобождения одного из городов автоколонна попала под обстрел. Мужчина заметил, как один из бойцов встал на линию открытого огня. Вадим бросился к нему, оттолкнул парня с линии огня, и тут сам оказался подситрелен.

Сейчас Сологубов проходит реабилитацию и учиться жить с протезом. Службу он продолжит в качестве ответственного исполнителя в военном комиссариате.