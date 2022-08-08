8 августа в некоторых районах Тульской области объявлена пожароопасная обстановка Фото: Алексей ФОКИН

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 августа в северной части региона ожидается высокая степень пожароопасности — 4 класс.

Сотрудники МЧС напоминают жителям об опасности разведения костров, сжигания сухой травы и мусора в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

Также владельцам частных домов рекомендуется держать под рукой первичные средства пожаротушения — огнетушитель, емкость с водой.