Четыре гола за 10 минут забил тульский «Арсенал-2» в ворота тамбовского «Спартака» Фото: материалы пресс-служб

В первой половине голевых ситуаций, по сути, не возникало. А вот во втором появились опасные моменты. На 66-й минуте был зафиксирован офсайд. Следом на 81-й после углового «Арсенал-2» открыл счет. Кулешин подал со стандарта, Ходеев сделал скидку на Серикова, который ударом головы с близкого расстояния не промахнулся – 1:0.

Спустя две минуты Изотов реализовал пенальти, назначенный за игру соперника рукой в штрафной площади – 2:0. А следом Изотов пробил в створ, а на самой линии ворот Хабибов чуть изменил траекторию полета мяча. На Ансора и записали гол – 3:0.

Тут же Хабибов оформил дубль, воспользовавшись неудачной игрой Вялова, отпустившего мяч перед собой – 4:0.