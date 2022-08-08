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Здоровье8 августа 2022 10:10

Региональный следственный комитет проводит проверку по факту происшествия на водохранилище в Советске Щекинского района. 33-летний мужчина утонул в месте, где запрещено купание. Есть информация, что погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. К

Впервые за много последних дней показатель заболеваемости показал отрицательную динамику
Игорь КОПЫТОВ
Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 7 августа, 42 человека, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 154 051 человек. При этом госпитализированы в тяжелом состоянии 5 туляков. С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 161 140 человек. Суточная смертность не зафиксирована, а в целом с начала пандемии умерли 5 257 жителей региона.

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 7 августа, 42 человека, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 154 051 человек. При этом госпитализированы в тяжелом состоянии 5 туляков. С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 161 140 человек. Суточная смертность не зафиксирована, а в целом с начала пандемии умерли 5 257 жителей региона.

Фото: Алексей ФОКИН

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 7 августа, 42 человека, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 154 051 человек. При этом госпитализированы в тяжелом состоянии 5 туляков.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 161 140 человек.

Суточная смертность не зафиксирована, а в целом с начала пандемии умерли 5 257 жителей региона.

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