Жаркий финал недели: 7 августа в Туле столбики термометров поднимутся до +32°С

Температура воздуха будет достигать +32°С. Ветер преимущественно юго-западный, переходящий временами в южный, до 2,6 метров в секунду. Атмосферное давление в районе 746 мм ртутного столба. Влажность до 59%. При этом после обеда возможны небольшие локальные дожди. К ночи столбики термометров опустятся до +18 градусов, возможны осадки. Фото: Алексей ФОКИН

Температура воздуха будет достигать +32°С. Ветер преимущественно юго-западный, переходящий временами в южный, до 2,6 метров в секунду. Атмосферное давление в районе 746 мм ртутного столба. Влажность до 59%.

При этом после обеда возможны небольшие локальные дожди.

К ночи столбики термометров опустятся до +18 градусов, возможны осадки.