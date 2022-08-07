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Общество7 августа 2022 6:00

Жаркий финал недели: 7 августа в Туле столбики термометров поднимутся до +32°С

Жаркая погода не желает покидать регион
Игорь КОПЫТОВ
Температура воздуха будет достигать +32°С. Ветер преимущественно юго-западный, переходящий временами в южный, до 2,6 метров в секунду. Атмосферное давление в районе 746 мм ртутного столба. Влажность до 59%. При этом после обеда возможны небольшие локальные дожди. К ночи столбики термометров опустятся до +18 градусов, возможны осадки.

Температура воздуха будет достигать +32°С. Ветер преимущественно юго-западный, переходящий временами в южный, до 2,6 метров в секунду. Атмосферное давление в районе 746 мм ртутного столба. Влажность до 59%. При этом после обеда возможны небольшие локальные дожди. К ночи столбики термометров опустятся до +18 градусов, возможны осадки.

Фото: Алексей ФОКИН

Температура воздуха будет достигать +32°С. Ветер преимущественно юго-западный, переходящий временами в южный, до 2,6 метров в секунду. Атмосферное давление в районе 746 мм ртутного столба. Влажность до 59%.

При этом после обеда возможны небольшие локальные дожди.

К ночи столбики термометров опустятся до +18 градусов, возможны осадки.

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