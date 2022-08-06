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Здоровье6 августа 2022 10:10

Коронавирус в Тульской области: 230 новых случаев заболевания за последние сутки на 6 августа

Показатель заболеваемости в последние дни неуклонно растет
Игорь КОПЫТОВ
Коронавирус в Тульской области: 230 новых случаев заболевания за последние сутки на 6 августа

Коронавирус в Тульской области: 230 новых случаев заболевания за последние сутки на 6 августа

Фото: Алексей ФОКИН

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 6 августа, 91 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 154 009 человек. При этом госпитализированы в тяжелом состоянии 25 туляков.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 160 925 человек.

Суточная смертность – 1 человек, а в целом с начала пандемии умерли 5 257 жителей региона.

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