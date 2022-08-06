Коронавирус в Тульской области: 230 новых случаев заболевания за последние сутки на 6 августа Фото: Алексей ФОКИН

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 6 августа, 91 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 154 009 человек. При этом госпитализированы в тяжелом состоянии 25 туляков.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 160 925 человек.

Суточная смертность – 1 человек, а в целом с начала пандемии умерли 5 257 жителей региона.