Электросамокаты Яндекс Go появились в Туле

4 августа на улицах Тулы начали выставлять шеринговые электросамокаты Яндекс Go. Арендовать их можно через одноименное приложение ( на iOS и Android), или в приложении Яндекс Карты, кликнув по кнопке «Самокаты». Для аренды доступны самокаты Ninebot Max Plus.

При аренде самокатов (через один аккаунт можно забронировать до трех устройств) сервис Карты прокладывает маршрут поездки. Алгоритм строит их по велосипедным дорожкам, тротуарам и старается минимизировать число лестниц. Голосовой ассистент во время поездки делает подсказки райдеру, как ехать дальше.

На полном заряде самокат может проехать 35-40 км. Обслуживанием занимается специальная команда техников: они заменяют батареи, ремонтируют самокаты и дезинфицируют их. Новым пользователям перед первой поездкой покажут инструкцию по безопасному вождению транспортного средства. Например, нельзя вставать на один самокат вдвоем — такие правила.

Жизнь и здоровье пользователей в поездке застрахованы на сумму до 100 тысяч рублей. Гражданская ответственность, т.е. авария случилась по вине управляющего самокатом, также застрахована на эту сумму.

Электросамокаты не разгоняются более 25 км/час. А в зонах, где гуляет много людей, например, в парках — «байк» автоматически снижает скорость до 15 км/час. Учитывается плотность пешеходного потока, его средняя скорость, близость школ, детских садов и площадок. Кроме того, всем компаниям по аренде самокатов в Туле Яндекс дал доступ к своей карте с зонами ограничения скорости.

В шеринге несколько тарифов. «Поминутный» — идеален для прогулок. Стоимость аренды 40 рублей за старт, далее от 6 рублей в минуту. Тариф «Фикс» — из точки А в точку Б — подходит для поездок по конкретному адресу: пользователь сразу увидит конечную стоимость поездки.

Подписчикам Яндекс Плюса вернут 5% кешбэка баллами за каждую поездку. Их можно тратить в сервисах Яндекса, в том числе на поездки на самокатах. Также обладатели подписки Плюс могут купить абонемент на самокаты. С ним во всех тарифах старт бесплатный. Также бесплатное ожидание в поездке, чтобы заехать за кофе или отдохнуть. Первый месяц абонемента бесплатный, стоимость второго возвращается баллами Плюса (399 баллов на баланс). Далее 399 рублей в месяц.