Многонациональная Тульская область: мы должны быть едины

Сегодня мы в гостях у гостеприимной и дружной дагестанской семьи Махсумовых - Максимовых.

- Название республики Дагестан переводится как «страна гор», - рассказывает Ризван Максимов, председатель Тульской региональной национальной общественной организации «Центр культуры народов Дагестана». - Но Дагестан – это еще и «гора языков». Одних лишь коренных народов насчитывается здесь около тридцати: аварцы, рутульцы, лакцы, даргинцы, кай-таги и кубачинцы, табасаранцы, агулы, цахуры, лезгины, кумыки, ногайцы, таты… Я всегда говорю: «Дагестан – это та же самая Россия, только в маленьком формате», такая же многонациональная. Среди дагестанцев есть представители разных конфессий: мусульмане, христиане и иудеи.

Ризван Максимов, председатель Тульской региональной национальной общественной организации «Центр культуры народов Дагестана».

- Удается сохранить национальные традиции, живя в Туле?

- Удается. Отмечу, что одна из особенностей менталитета дагестанцев в том, что они с детства воспитываются в уважении к другим народам, они открыты для восприятия другой национальной культуры. В тоже время для нас важно сохранить верность родному языку, традициям и обычаям своего народа. Хранилищем традиционных ценностей выступает семья.

Если говорить о наших древнейших обычаях, сохранившихся до наших дней, надо сказать о гостеприимстве. Жители «страны гор» считают за честь достойно принять гостя в любое время дня и ночи.

Значимый обычай - уважение к старшим. Авторитет тех, кто имеет за плечами солидный опыт жизни, был и остается для нас непререкаемым.

Мы свято чтим традиции взаимопомощи. Отличительная особенность дагестанцев – добрососедство и отзывчивость. Соседи всегда готовы не только поделиться чуреком (лепешкой), но и помочь на деле.

- Расскажите о главных национальных праздниках…

- Это, конечно, Навруз-Байрам, Ураза-Байрам и Курбан-Байрам. Немного расскажу вам про Навруз. Это праздник весны и первой борозды. Более двух тысяч лет назад иранские и тюркские народы бережно внесли традицию торжественно отмечать начало посевных работ в день весеннего равноденствия. Красивый обычай на дагестанской земле обрел свои черты.

Задолго до ритуала выбирается пахарь из числа умелых земледельцев. Он должен быть удачлив в делах, отличаться крепким здоровьем. Обязательная примета – наличие густых волос, чтобы всходы были густыми и обильными. В назначенный день женщины приносят на общий стол приготовленную еду, мясо, хлеб.

Под звуки зурны и барабана быки, украшенные лентами, проводят первую борозду, которую щедро поливают из кувшинов девушки. Затем на свежую пахоту выходят аксакалы с хурджинами, полными зерна. Хурджины – это сумки из разноцветных шерстяных волокон, украшенные бубенчиками. А семена для посева должны быть собраны понемногу из всех домов села.

Весь последующий день проходит в веселых развлечениях: устраивают танцы, скачки, веселые спортивные состязания. Провожают надоевшую зиму, встречают весну, которую часто символизирует девушка в национальной одежде верхом на коне и с факелом в руках. Вечером в селениях разводятся сотни костров, через которые надо перепрыгнуть.

Наше знакомство и беседа состоялись за щедро накрытым столом, который радует глаз изобилием национальных блюд: пахлава, долма, пикантные домашние соленья… Почетное место во главе стола занимает хозяин дома – Алихан Османович Махсумов. Тула для него - уже родной город, ведь приехал он в столицу оружейников 33 года назад, выучился на инженера-строителя.

Алихан Османович Махсумов.

- На Тульской земле мы живем дружно с соседями, общий язык находим со всеми. Я убежден, что проблема межнациональных отношений заключается не в конкретной нации или народности, а в человеке, в его воспитании. Если ты с уважением относишься к людям, то между вами не будет разногласий.

Тем временем на столе появляется плов из говядины. Он янтарного цвета, который ему придает курага. Это кулинарный шедевр хозяйки дома – Хезакгюль Аседуллаевны.

- В Дагестане любовь к земле прививают с раннего детства: я всегда рада потрудиться на приусадебном участке, - продолжает разговор Хезакгюль Аседуллаевна. – Очень нравится готовить! Женщины-дагестанки умеют вкусно готовить национальные блюда. Дагестанская кухня – это искусство!

Сила в согласии

- В Тульской области проживает около 15 тысяч дагестанцев. Кто-то приехал еще в советские времена, кто-то в 90-е годы, - продолжает Ризван Максимов. – Наши семьи прочно укрепились на этой земле. Мои соотечественники нашли здесь понимание и уважение. Объясняется это просто: несмотря на национальные отличия в языках, традициях и обычаях, наши народы связывают общие исторические и культурные ценности, общее прошлое. Все мы – туляки и дагестанцы - выросли на одних и тех же книгах, музыке и живописи великих классиков.

Задача нашей диаспоры не только в том, чтобы не потерять национальную самобытность, но и в том, чтобы объединившись с другими народами, возрождать и укреплять традиции взаимоуважения и сотрудничества.

Еще Лев Толстой говорил: «Если люди злые объединяются, чтобы творить зло, тем более люди добрые должны объединяться, чтобы творить добро». Нам нужно работать во имя будущего, чтобы наши дети уважали культурные, исторические, религиозные традиции многонациональной России.